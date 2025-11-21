সিকান্দার রাজার এই কীর্তি আছে কেবল সাকিব ও নবির

জিম্বাবুয়ের সামনে কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারল না শ্রীলঙ্কা। ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে লঙ্কানদের ৬৭ রানে হারিয়েছে আফ্রিকান প্রতিনিধিরা। দলের জয়ের দিনে দারুণ এক কীর্তি গড়েছেন জিম্বাবুয়ের তারকা অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা।
টি-টোয়েন্টিতে মাত্র তৃতীয় ক্রিকেটর হিসেবে দুই হাজার রান ও ১০০ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন রাজা। এতদিন এই ক্লাবে ছিলেন কেবল বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ও আফগানিস্তানের ক্রিকেটার মোহাম্মদ নবি। এবার তাঁদের পাশে বসলেন রাজা।
রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের জয়ের দিনে ব্যাট-বল দুই বিভাগেই আলো ছড়িয়েছেন রাজা। আগে ব্যাট করে ব্রায়ান বেনেট ও রাজার ব্যাটে ভর করে ১৬২ রানের পুঁজি পায় জিম্বাবুয়ে। ৪২ বলে সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন বেনেট।
রাজার ব্যাট থেকে আসে ৪৭ রান। তাঁর ইনিংসটাই বেশি কার্যকরী ছিল। ৩২ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো তাঁর ১৪৬.৮৮ স্ট্রাইকরেটের ইনিংস। ১৮ রান আসে রায়ান বার্লের ব্যাট থেকে।
রান তাড়া করতে নেমে ব্রাড ইভান্স ও রিচার্ড নাগারাবার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে মাত্র ৯৫ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। ৯৯ উইকেট নিয়ে লঙ্কানদের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন রাজা। কামিন্দু মেন্ডিসকে বোল্ড করে এই সংস্করণে শততম উইকেটের দেখা পান তিনি। দুই হাজার রান করেছেন আরও আগেই। অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন রাজা।
শ্রীলঙ্কার হয়ে ৩৪ রান করেন দাসুন শানাকা। ১১ রান আসে ভানুকা রাজাপাকসের ব্যাট থেকে। রাজার কীর্তি গড়ার দিনে ৯ রানে ৩ উইকেট নেন ইভান্স। নাগারাভার শিকার দুটি।