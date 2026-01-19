বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলবে কি না, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এ সপ্তাহেই

যত সময় যাচ্ছে, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ততই কমে আসছে। কারণ, নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে গিয়ে খেলতে রাজি নয় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেও কোনো সুরাহা করতে পারছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে এ সপ্তাহেই।
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলার ব্যাপারে আইসিসির প্রতিনিধি দল শনিবার ঢাকায় এসেছিল। বরাবরের মতো বিসিবি এবারও ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। এরই মধ্যে ক্রিকইনফোর গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলবে কি খেলবে না, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা চলতি সপ্তাহের বুধবারের মধ্যেই হবে। গত পরশু সভায় বিসিবিকে আইসিসি ডেডলাইন ঠিক করে দিয়েছে বলে ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে। ভারতে তেমন কোনো নিরাপত্তা শঙ্কা নেই বলে বিসিবির সঙ্গে সবশেষ সভায় তা আশ্বস্ত করেছে আইসিসি।
সূচি অনুযায়ী বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ আয়ারল্যান্ড খেলবে শ্রীলঙ্কায়। বাংলাদেশের ম্যাচগুলো হবে ভারতে। তবে নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতের মাঠে খেলতে চায় না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে দুই দফা চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ভিডিও কনফারেন্সে কথাবার্তাও বলেছে তারা। গতকাল বিসিবি-আইসিসির আলাপ-আলোচনার পর ক্রিকবাজসহ ভারতের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের গ্রুপ পরিবর্তন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেন, ‘বর্তমান সূচি থেকে আমরা সরছি না। এমন নিশ্চয়তা আমাদের দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো অবশ্যই আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলব।'
আইসিসির ইভেন্টস ও করপোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনার সশরীর থাকার কথা থাকলেও ভিসা প্রত্যাশার চেয়ে দেরিতে পাওয়ায় তিনি সশরীর উপস্থিত হতে পারেননি এবং ভার্চুয়ালি আলোচনায় যোগ দেন। কোনো সুরাহা না হওয়ায় আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
নিরাপত্তার শঙ্কায় ৪ জানুয়ারি বিশ্বকাপে ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। গ্রুপ পর্বে তাদের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। একটি হবে মুম্বাইয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে আয়ারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে আইসিসি প্রস্তুত করে রাখছে বলে ক্রিকইনফোর গতকালের প্রতিবেদনে জানা গেছে।