৩ পরিবর্তন নিয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সঙ্গী হয়েছে ৩৯ রানের হার। সিরিজ বাঁচাতে দ্বিতীয় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে হারাতেই হবে। এমন সমীকরণে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরেছেন লিটন দাস। টস জিতে স্বাগতিকদের আগে ফিল্ডিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক পল স্টার্লিং।
৩ পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন জাকের আলী অনিক, শরিফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেন। একাদশে নেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদিকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদি, মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার (উইকেটরক্ষক), বেন ক্যালিৎজ, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক অ্যাডায়ার, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রিস ও জশ লিটল।