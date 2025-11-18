দলের জন্য শতভাগ উজাড় করে দিয়েছেন, সালাহ উদ্দীন প্রসঙ্গে সিমন্স

গত কয়েকটি সিরিজে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটাররা। এর চড়া মূল্য দিতে হয়েছে দলকে। স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার মুখে পড়েন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ উঠে। তবে তেমনটা মনে করেন না ফিল সিমন্স। তাঁর মতে, ব্যাটারদের জন্য নিজের সবটাই উজাড় করে দিয়েছেন সালাহ উদ্দীন।
গত বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় সালাহ উদ্দীনকে। তাঁর আসল কাজ ছিল ব্যাটারদের নিয়ে। কিন্তু একের পর এক ব্যাটিং ব্যর্থতার পর নড়েচড়ে বসে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য ব্যাটিং কোচ হিসেবে সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলকে নিয়োগ দেয় সংস্থাটি।
আশরাফুল ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর সরে দাঁড়ান সালাহ উদ্দীন। চলমান আয়ারল্যান্ড সিরিজই বাংলাদেশ দলের সঙ্গে তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। এর আগে ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের সহকারী ও ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।
আজ সংবাদ সম্মেলনে সালাহ উদ্দীন প্রসঙ্গে সিমন্স বলেন, ‘সালাহউদ্দিন চমৎকার কাজ করেছেন। একজন ব্যাটিং কোচ হিসেবে আমি তার কাছ থেকে যা আশা করি, সে ঠিক তাই করেছে এবং সে খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে। সে এখানে আসার পর থেকে অসাধারণ কাজ করেছে।’