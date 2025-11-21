হোম > খেলা > ক্রিকেট

সেঞ্চুরির পর ইংল্যান্ডকে একাই গুটিয়ে দিলেন স্টার্ক

ক্রীড়া ডেস্ক    

৭ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। ছবি: এক্স

ইংল্যান্ডকে অনেকটা একা হাতেই গুটিয়ে দিলেন মিচেল স্টার্ক। ইনিংসের প্রথম ওভারে উইকেট নেওয়ার পর বাকি সময়েও সফরকারী শিবিরে ছড়ি ঘুরিয়েছেন এই পেসার। তাঁর দুর্দান্ত বোলিংয়ে পার্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৭২ রানে গুটিয়ে গেছে ইংল্যান্ড।

অ্যাশেজ সিরিজের আগে বেশ বিপাকেই ছিল অস্ট্রেলিয়া। একের পর এক চোটের কবলে পড়ায় প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউডকে হারায় স্বাগতিকরা। নিয়মিত পেসাররা ছিটকে যাওয়ায় ব্রেন্ডন ডগেটের অভিষেক হয় আজ। আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন ডগেট। ২৭ রানে ২ উইকেট নেন তিনি। কিন্তু আসল কাজটা করলেন স্টার্ক।

ইংল্যান্ডকে পৌনে দুইশো রানের ঘরে আটকে রাখতে ৭ উইকেট পকেটে পুরেন তিনি। ইনিংসের প্রথম ওভারের শেষ বলে রানের খাতা খুলতে না পারা জ্যাক ক্রলিকে উসমান খাজার ক্যাচ বানিয়ে এর শুরুটা করেন স্টার্ক। এই সংস্করণে ২৪ বার প্রথম ওভারে উইকেট নিলেন তিনি। এরপর বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে ফিরিয়ে অ্যাশেজে ১০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেন এই গতি তারকা।

১৩তম অস্ট্রেলিয়ান বোলার হিসেবে অ্যাশেজে উইকেটের সেঞ্চুরি করলেন স্টার্ক। ৪৩ ইনিংসে এসে এই কির্তি গড়লেন তিনি। মর্যাদাপূর্ণ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল শেন ওয়ার্ন। ১৯৫ উইকেট নিয়েছেন এই কিংবদন্তি লেগস্পিনার। পেসারদের মধ্যে সবার উপরে গ্লেন ম্যাকগ্রা। তাঁর নামের পাশে আছে ১৫৭ উইকেট।

অ্যাশেজে উইকেট সেঞ্চুরির পর থেমে থাকেননি স্টার্ক। বেন স্টোকস, জেমি স্মিথ, গাস অ্যাটকিনসন ও মার্ক উডকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান তিনি। তাতেই শেষ হয় ইংলিশদের ইনিংস। ৭ উইকেট নেওযার পথে ১২.৫ ওভারে ৫৮ রান খরচ করেন স্টার্ক। একবিংশ শতাব্দিতে অ্যাশেজ সিরিজে নিজেদের মাঠে দ্বিতীয় অজি বোলার হিসেবে ৭ উইকেট নিলেন তিনি।

