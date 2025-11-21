অ্যাশেজে বাংলাদেশের অভিষেক

শিরোনাম দেখে যে কেউ আঁতকে উঠতে পারেন। প্রতি দুই বছর পর পর অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজকে অ্যাশেজ বলা হয়। সবার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, তাহলে সেখানে বাংলাদেশের অভিষেকের প্রসঙ্গ কেন আসলো? হ্যাঁ শিরোনামে ভুল কিছু বলা হয়নি। মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজে অভিষেক হয়েছে বাংলাদেশের।
পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাট করছে ইংল্যান্ড। এই ম্যাচে থার্ড আম্পায়ারের ভূমিকায় আছেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অ্যাশেজে আম্পায়ারিং করছেন তিনি। অ্যাশেজ সিরিজে আম্পায়ারিংয়ের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি আগেই আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সৈকত।
অনেক প্রথমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৈকতের নাম। বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে আইসিসি আম্পায়ারদের এলিট প্যানেলে জায়গা পান ৪৯ বছর বয়সী সৈকত। বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপসহ বিভিন্ন হাইভোল্টেজ সিরিজে আম্পায়ারিং করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। গত বছর বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। এবার অ্যাশেজে নাম লেখালেন সৈকত।
অ্যাশেজে একটি ম্যাচেই সৈকতের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। ব্রিজবেনের গ্যাবায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর। সে ম্যাচে অনফিল্ড আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করবেন তিনি। এর আগে গত বছর বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে আম্পায়ারিং করে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন সৈকত। বেশকিছু দারুণ সিদ্ধান্তের পাশাপাশি দুই দলের ক্রিকেটারদের ঝগড়া থামিয়ে আলোচনায় আসেন এই ম্যাচ পরিচালক।
সৈকতের প্রশংসা করেছেন রবি শাস্ত্রী, মাইকেল ভন, সাইমন টাফেল, রিকি পন্টিং, হার্শা ভোগলেদের মতো ক্রিকেট অঙ্গনের পরিচিত মুখরা। সৈকতের প্রশংসা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়েছিলেন ভোগলে।