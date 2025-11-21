আয়ারল্যান্ডকে অলআউট করে সাকিবের পাশে তাইজুল

ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে আয়ারল্যান্ডকে ২৬৫ রানে অলআউট করেছে বাংলাদেশ। সফরকারীদের অলআউট করার পথে বল হাতে সবচেয়ে সফল তাইজুল ইসলাম। ৪ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিনার। তাতেই সাকিব আল হাসানের পাশে বসেছেন তাইজুল।
প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ থামে ৪৭৬ রানে। ২১১ রানের লিড পেয়েছে স্বাগতিকেরা। ফলোঅন এড়ানোর জন্য ২৭৭ রান করতে হতো আয়ারল্যান্ডকে। কিন্তু ১১ রান দূরে থাকতেই গুটিয়ে গেছে তারা। আইরিশদের আবার ব্যাটিংয়ে পাঠায়নি বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে গেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।
৯৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে আয়ারল্যান্ড। গতকালের শেষ বিকেলের মতো তৃতীয় দিনের শুরুতে বল হাতে দাপট দেখাতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম সেশনে টানা বল করেও উইকেট পাচ্ছিলেন না তাইজুল, ইবাদত হোসেন, হাসান মুরাদরা। অবশেষে ৫৮তম ওভারে উইকেটের দেখা পায় স্বাগতিকেরা। সে ওভারে স্টিফেন ডোহেনি ও অ্যান্ডি ম্যাকব্রায়েনকে ফেরান তাইজুল।
তাতে ২০০ রানেই আগেই অলআউট হওয়ার শঙ্কায় পড়ে যায় আয়ারল্যান্ড। অষ্টম উইকেটে ৭৪ রানের জুটি গড়ে বাংলাদেশের অপেক্ষা বাড়ান লোরকান টাকার ও জর্ডান নিল। নিলকে ৪৯ রানে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন ইবাদত। এরপর টাকারকে সঙ্গ দিতে পারেননি গ্যাভিন হো ও ম্যাথু হামফ্রিস। ৮৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ৪ রান করা হামফ্রিসকে খালেদ আহমেদের ক্যাচ বানিয়ে আয়ারল্যান্ডকে অলআউট করেন তাইজুল।
হমফ্রিসকে ফিরিয়ে টেস্টে যৌথভাবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বোলার বনে গেছেন তাইজুল। এই সংস্করণে এটা তাঁর ২৪৬তম উইকেট। সমান উইকেট নিয়ে এত দিন এককভাবে শীর্ষে ছিলেন সাকিব। লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশ দলের বাইরে আছেন তারকা অলরাউন্ডার। তাইজুলের জন্য তাই সাকিবকে পেছনে ফেলে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার।