সিলেট টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাট করে সেঞ্চুরি তুলে নেন মাহমুদুল হাসান জয় ও নাজমুল হোসেন শান্ত। আইরিশদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছেন তাঁরা দুজন।
সবশেষ আজ র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। টেস্ট ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১৯ ধাপ উন্নতি করেছেন জয়। ৭৪ নম্বরে উঠে এসেছেন এই ওপেনার। সিলেট টেস্টের একমাত্র ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যারি ম্যাকার্থির বলে আউট হলে ১৭১ রানেই থামে তাঁর ইনিংস। ১৪ চার ও ৪ ছক্কায় সাজানো জয়ের ইনিংস।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ব্যতিক্রমী ছিলেন শান্ত। ওয়ানডে ঘরানায় ব্যাট চালিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ১১২ বলে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছানোর দুই বল পর আউট হন শান্ত। ১৪ চার আসে তাঁর ব্যাট থেকে।
টেস্ট ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শান্ত উন্নতি করেছেন ৪ ধাপ। বর্তমানে ৩৪ নম্বরে আছেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। অবনতি হয়েছে মুশফিকুর রহিমের। ৯৯ তম টেস্টে ২৩ রান করেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক। ৫ ধাপ পিছিয়ে ৩৭ এ নেমে গেছেন তিনি। কোনো পরিবর্তন হয়নি উইকেটরক্ষক ব্যাটার লিটন দাসের। যথারীতি ৪৫ নম্বরে আছে তিনি। প্রথম টেস্টে ৬০ রান করেন লিটন।