কাতারে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ফুটবলে ভারতকে হারানোর রেশ এখনো কাটেনি। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে পরশু ভারতকে ২২ বছর পর হারিয়েছে বাংলাদেশ। এক সপ্তাহ না যেতেই ফের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত। এবার লড়াইটা ফুটবলে নয়, এবার তারা মুখোমুখি হবে ক্রিকেটে। ক্রিকেটের এই লড়াইটা বাংলাদেশের জন্য প্রতিশোধেরও। দুই বছর আগে ভারতের কাছে হেরেই ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছিল বাংলাদেশ।
কাতারে এবার রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ নাম হলেও আদতে এটা ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপই। নতুন নামে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’। এই ম্যাচের আগেই ৪ পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছিল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। লঙ্কানরা ৬ রানে জিতলেও নেট রানরেটে কোনো সমস্যায় পড়েননি আকবররা। +২.৩২৩ নেট রানরেট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ করেছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান সমান ৪ পয়েন্ট পেলেও ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে সেমিতে উঠেছে লঙ্কানরা। শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের নেট রানরেট +০.৯৭০ ও -০.৩২১।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পরই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হয়েছে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রাতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান শাহিনস-শ্রীলঙ্কা ‘এ’। ‘বি’ গ্রুপ থেকে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারে উঠেছে পাকিস্তান। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে সেমির টিকিট কেটেছে ভারত। ওমান পেয়েছে ২ পয়েন্ট। ‘এ’ গ্রুপের হংকং ও ‘বি’ গ্রুপের আরব আমিরাত টুর্নামেন্ট শেষ করেছে কোনো ম্যাচ না জিতেই। কলম্বোর প্রেমাদাসায় দুই বছর আগে সেমিতে বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল ভারত।
দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত রাতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর। আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৯ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেন সাহান আরাশশিগে। বাংলাদেশের আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডল নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। ১৬০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৩ রান করে বাংলাদেশ। শেষ বলে ছক্কা মারলে ম্যাচ যখন সুপার ওভারে গড়ায়, সেই সময় ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বিকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন মিলান রত্নায়েকে।শ্রীলঙ্কার ৬ রানের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন দুনিথ ভেল্লালাগে। ৪ ওভারে ১৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ব্যাটিংয়ে ১৪ বলে করেছেন ২১ রান।
২০২৩ ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে ভারতের দেওয়া ২১২ রানের লক্ষ্যে নেমে জয়ের দারুণ সম্ভাবনা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু ৩৭ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ গুটিয়ে গিয়েছিল ১৬০ রানে। সেদিনের প্রতিশোধ আগামীকাল কাতারে নেওয়ার সুযোগ এখন বাংলাদেশের কাছে। দোহায় ২৩ নভেম্বর হবে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনাল।