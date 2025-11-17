হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও শঙ্কামুক্ত নন গিল

ঘাড়ের সমস্যা নিয়ে কলকাতা টেস্টের মাঝপথে হাসপাতালে ভর্তি হন শুবমান গিল। সবশেষ খবর হলো, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এই তারকা ব্যাটার। তবে এখনই তাঁকে নিয়ে চিন্তামুক্ত থাকার সুযোগ নেই। পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত নন গিল।
কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। ভারতের ইনিংসের ৩৫ তম ওভারে ক্রিজে আসেন গিল। মাত্র ৩ বল মোকাবেলার পর ঘাড় নাড়াচাড়া করতে পারছিলেন না তিনি। মাঠে ফিজিও দেখিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন এই ব্যাটার। ড্রেসিংরুমে প্রাথমিক চিকিৎসার পরও স্বাভাবিক হতে পারেননি। উপায়ান্তর না দেখে স্ট্রেচারে করে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
হাসপাতালে ভর্তির পর পরিস্থিতি বিবেচনায় ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয় গিলকে। হাসপাতাল সূত্রের বরাতে গতকাল একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, গিলের ঘাড়ের ব্যথা কিছুটা কমেছে। রিপোর্টেও কোনো জটিলতা ধরে পড়েনি।
এমন খবরে কিছুটা স্বস্তি ফেরে গিলকে নিয়ে। তবে পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত না হওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে তেমন কোনো আশা নেই ভারতীয় শিবিরে। গতকাল প্রতিবেদনে জানা যায়, গিলের জন্য আগামী ছয়দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাতে খুব হিসেব করে চলতে হবে তাঁকে। তাই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
গৌহাটির বারসাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ২২ নভেম্বর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। তার আগে ১৯ নভেম্বর কলকাতা ছাড়ার কথা ভারতীয় দলের। হাসপাতাল থেকে টিম হোটেলে যোগ দিলেও সতীর্থদের সঙ্গে গিলের গৌহাটির বিমানে চড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ ঘাড়ের সমস্যায় ভুগতে থাকাদের জন্য বিমানে চড়ার অনুমতি খুব কমই দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।