এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল বাংলাদেশ

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে আকবর আলীরা। টানা দুই জয়ে শেষ চারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের যুবারা। এর আগে হংকংয়ের বিপক্ষেও সমান ব্যবধানে জিতেছিল তারা।
দুটি করে ম্যাচ শেষে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। সমান দুটি করে পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি হংকং। টেবিলের তলানীতে আছে তারা। গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাজে আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুই গ্রুপ থেকে সেরা দুটি দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে।
দোহায় আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে আফগানিস্তান ‘এ’ দল। দলীয় ১৬ রানেই ৩ ব্যাটারকে হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি আফগানরা। রাকিবুল হাসান ও রিপন মন্ডলের দারুণ বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ৭৮ রানে অলআউট হয় দলটি। ২৭ রান করেন দারউইস রাসুলি। সমান ১২ রান আসে ইজাজ আহমদ ও কাইস আহমেদের ব্যাট থেকে।
বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিলেন রাকিবুল। ৪ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই বাঁ হাতি স্পিনার। সমান উইকেট নিতে ১০ রান খরচ করেন পেসার রিপন।
রান তাড়া করতে নেমে ১৩.৩ ওভারেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান ও জিসান আলম সমান ১০ রান করে ফিরলে জাওয়াদ আবরার ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের ব্যাটে জয় নিশ্চিত করে তারা। জাওয়াদ ২৪ ও অঙ্কন ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন।