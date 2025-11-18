হোম > খেলা > ক্রিকেট

এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম দুটি ম্যাচেই ৮ উইকেটে জিতল বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে আকবর আলীরা। টানা দুই জয়ে শেষ চারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের যুবারা। এর আগে হংকংয়ের বিপক্ষেও সমান ব্যবধানে জিতেছিল তারা।

দুটি করে ম্যাচ শেষে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। সমান দুটি করে পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি হংকং। টেবিলের তলানীতে আছে তারা। গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাজে আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুই গ্রুপ থেকে সেরা দুটি দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে।

দোহায় আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে আফগানিস্তান ‘এ’ দল। দলীয় ১৬ রানেই ৩ ব্যাটারকে হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি আফগানরা। রাকিবুল হাসান ও রিপন মন্ডলের দারুণ বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ৭৮ রানে অলআউট হয় দলটি। ২৭ রান করেন দারউইস রাসুলি। সমান ১২ রান আসে ইজাজ আহমদ ও কাইস আহমেদের ব্যাট থেকে।

বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিলেন রাকিবুল। ৪ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই বাঁ হাতি স্পিনার। সমান উইকেট নিতে ১০ রান খরচ করেন পেসার রিপন।

রান তাড়া করতে নেমে ১৩.৩ ওভারেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান ও জিসান আলম সমান ১০ রান করে ফিরলে জাওয়াদ আবরার ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের ব্যাটে জয় নিশ্চিত করে তারা। জাওয়াদ ২৪ ও অঙ্কন ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

সম্পর্কিত

শততম টেস্টের আগে মুশফিককে নিয়ে তামিমের আবেগঘন বার্তা

সফরের মাঝপথে পাকিস্তান ছাড়ছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার, কারণ কী

হঠাৎ কেন পাকিস্তান ছাড়ছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার

অবশেষে শ্রীলঙ্কায় হলো ভারত-পাকিস্তানের ‘সেই সমস্যার সমাধান’

জয়ের অপেক্ষা ফুরাল ময়মনসিংহের

শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকের পেশাদারত্বর প্রশংসায় আইরিশ কোচ

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিতর্কিত আম্পায়ারিংকে ‘তামাশা’ বলছেন জুনায়েদ খান

সাঙ্গাকারাকে পুরোনো দায়িত্বে ফেরাল রাজস্থান

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও শঙ্কামুক্ত নন গিল

শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করে ভারতকে পাকিস্তান অধিনায়কের খোঁচা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা