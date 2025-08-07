প্রশংসিত সেই কিউরেটরকে আবারও ফেরাচ্ছে বিসিবি

মিরপুরের মূল মাঠ থেকে শুরু করে গ্রিনহাউসের উইকেটগুলো—পছন্দ করছে না বিসিবিও। এমন অবস্থায় বিসিবির গ্রাউন্ডস বিভাগের চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম কিউরেটর গামিনি ডি সিলভাকে শোকজ করেছেন। মাঠ ও উইকেট সংস্কারের জন্য ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তবে কাজের গতি দেখে বিসিবির সংশ্লিষ্ট কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তবে ১৫ আগস্টের মধ্যে মিরপুরের অ্যাকাডেমি ও মূল মাঠের সংস্কার অসম্ভবই হওয়ার কথা।
এমন পরিস্থিতিতে প্রশংসিত কিউরেটর টনি হেমিংকে আবারও ফেরাচ্ছে বিসিবি। অস্ট্রেলিয়ার এই অভিজ্ঞ কিউরেট নির্দিষ্ট কোনো মাঠের হিসেবে নয়, বিসিবির হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট হিসেবে এক বছরের চুক্তিতে দায়িত্ব পালন করবেন। বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, কাল মধ্যরাতে ঢাকায় পৌঁছাবেন তিনি।
বিসিবির একাধিক সিনিয়র কিউরেটরদের সঙ্গে আলাপে জানা গেছে, মিরপুর ও পূর্বাচলে নির্মাণাধীন জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মাঠগুলোর সংস্কার কাজ শেষ হলে, এই দুই ভেন্যুর উইকেট প্রস্তুতির গুরুদায়িত্ব টনি হেমিংয়ের কাঁধে দিতে পারে বিসিবি। কিউরেটরদের মতে, টনি হেমিংয়ের মতো অভিজ্ঞ একজন মাঠ বিশেষজ্ঞের ফিরে আসা দেশের ক্রিকেটের মাঠ ব্যবস্থাপনায় সুফল বয়ে আনবে।
সম্প্রতি পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করেছেন টনি হেমিং। সেখান থেকে দায়িত্ব ছাড়িয়ে আবারও বাংলাদেশে ফিরছেন—এই খবর বিসিবির অভ্যন্তরে আশাবাদ তৈরি করেছে। বিসিবির একজন সিনিয়র কিউরেটর বলছিলেন, ‘গত মাসেই বিসিবি অস্ট্রেলিয়ার কিউরেট টবি লামসডেনকে এনেছিল, যিনি আমাদের বিভিন্ন ভেন্যুর কিউরেটরদের প্রশিক্ষণ দেন। টবি ছিলেন টনি হেমিংয়েরই শিষ্য, তাঁর অধীনে প্রায় সাত বছর কাজ করেছেন। তাই টনির ফিরে আসা আমাদের জন্য বড় স্বস্তির খবর।’
তবে হেমিং দায়িত্ব নিলেও গামিনি ডি সিলভাকে আপাতত বিদায় দিচ্ছে না বিসিবি। সূত্রের খবর, হেমিংয়ের অধীনে কাজের প্রক্রিয়া শুরু হলেও গামিনীর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়েছে গেল মাসে। তাই পাশাপাশি বিসিবি ভাবছে, ঢাকার বাইরের মাঠগুলোতে তাঁকে কাজে লাগানোর।