ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন, চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি ইন্টার-লিভারপুল

টেস্ট, ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কটকে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস ১। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে একগাদা ম্যাচ রয়েছে। ইন্টার মিলান-লিভারপুল ম্যাচ শুরু হবে রাত ২টায়। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামবে বার্সেলোনা, চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখের মতো দলগুলো। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বায়ার্ন-স্পোর্টিং সিপি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
আতালান্তা-চেলসি
রাত ২টা
সরাসরি
বার্সেলোনা-এইনট্রাখট
রাত ২টা
সরাসরি
ইন্টার মিলান-লিভারপুল
রাত ২টা
সরাসরি
আইন্দোহফেন-আতলেতিকো
রাত ২টা
সরাসরি
টটেনহাম-স্লাভিয়া প্রাগ
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ