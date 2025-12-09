হোম > খেলা

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন, চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি ইন্টার-লিভারপুল

ক্রীড়া ডেস্ক    

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো

টেস্ট, ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কটকে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস ১। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে একগাদা ম্যাচ রয়েছে। ইন্টার মিলান-লিভারপুল ম্যাচ শুরু হবে রাত ২টায়। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামবে বার্সেলোনা, চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখের মতো দলগুলো। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আগামীকাল ভোর ৪টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বায়ার্ন-স্পোর্টিং সিপি

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

আতালান্তা-চেলসি

রাত ২টা

সরাসরি

বার্সেলোনা-এইনট্রাখট

রাত ২টা

সরাসরি

ইন্টার মিলান-লিভারপুল

রাত ২টা

সরাসরি

আইন্দোহফেন-আতলেতিকো

রাত ২টা

সরাসরি

টটেনহাম-স্লাভিয়া প্রাগ

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

সম্পর্কিত

আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ-রিশাদসহ সাত বাংলাদেশি, বাদ সাকিব

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দলের বিপক্ষে কেমন করলেন বাংলাদেশের ৪ প্রবাসী ফুটবলার

ঢাকায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ক্লাবের ম্যাচ আয়োজন স্থগিত

সবাই কথা বলার অভ্যাসটা গড়ে তুলছে

অ্যাশেজ শেষই হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসারের

সাকিবের কথার সঙ্গে একমত তানজিদ তামিম

সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রেকর্ডে ভাগ বসালেন ভারতের অমিত

হঠাৎ তিন ক্রিকেটারকে হারিয়ে বিপদে নিউজিল্যান্ড

হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের দল ঘোষণা

আমিরুলের পঞ্চম হ্যাটট্রিক, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শিরোপা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা