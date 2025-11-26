ধবলধোলাই হওয়ার পথে ভারত, কীভাবে দেখবেন

গুয়াহাটি টেস্টেও হারের প্রহর গুনছে ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ৫৪৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনের শেষ বিকেলেই যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুলের উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। ম্যাচ বাঁচাতে চাইলে শেষ দিনে অতিমানবীয় কিছু করতে হবে ঋষভ পন্তের দলকে। এর আগে কলকাতা টেস্টে প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরেছিল ভারত। এবার হারলে ধবলধোলাইয়ের লজ্জা পাবে তারা। গুয়াহাটি টেস্ট ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশ কটি ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ফুটবল
নারী ত্রিদেশীয় সিরিজ
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
চ্যাম্পিয়নস লিগ
পাফোস-মোনাকো
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
আর্সেনাল-বায়ার্ন
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ২
অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ১
লিভারপুল-পিএসভি
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
আতলেতিকো-ইন্টার
রাত ২টা, সরাসরি
সনি লিভ
ক্রিকেট
গুয়াহাটি টেস্ট
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আবুধাবি টি টেন
বুলস-ওয়ারিয়র্স
বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি
স্টালিওন-চ্যাম্পস
রাত ১০টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস