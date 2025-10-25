হোম > খেলা

অস্ট্র্রেলিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা হওয়ার লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    

দুপুরে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: এক্স

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের লিগ পর্বের খেলা প্রায় শেষের দিকে। ছয় ম্যাচ শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। এক পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ দুই দল একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। যারা জিতবে তারা টেবিলের শীর্ষে থেকে শেষ চারে জায়গা করে নেবে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

তৃতীয় ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-ভারত

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-সান্ডারল্যান্ড

রাত ৮টা, সরাসরি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ব্রাইটন

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ব্রেন্টফোর্ড-লিভারপুল

রাত ১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

মনশেনগ্ল্যাডবাখ-বায়ার্ন

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ডর্টমুন্ড-কোলন

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

