হোম > খেলা

আরও একটি জয়ের অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    

চালকের আসনে অজিরা। ছবি: ক্রিকইনফো

তৃতীয় দিন শেষেই ব্রিসবেন টেস্টে চালকের আসনে ছিল অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৩ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছে স্বাগতিকেরা। শেষ ৪ উইকেটে হাতে রেখে সফরকারীরা ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে আজই এই ম্যাচ জিতে নেবে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্ট জিতে অ্যাশেজ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। আরও একটি ম্যাচ জিতলে সিরিজ জয়ের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে তারা। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশিকছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

ব্রিসবেন টেস্ট: ৪র্থ দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ১০ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম

রাত ৮ টা, সরাসরি

ফুলহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস

রাত ১০টা ৩০ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নেপাল প্রিমিয়ার লিগ

বেলা ৩টা ৪৫ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

সম্পর্কিত

মেসির জোড়া অ্যাসিস্ট, ইতিহাস গড়ে এমএলএসে চ্যাম্পিয়ন মায়ামি

বিশ্বকাপে কার খেলা কবে দেখে নিন

জয়সওয়ালের সেঞ্চুরিতে সিরিজ ভারতের

আনিসুল-মার্শালের সেঞ্চুরিতে প্রথম দিনটা ঢাকার

আমিরুলের হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানো জয়

গোলাপী বলেও অস্ট্রেলিয়ার সামনে দিশেহারা ইংল্যান্ড

বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে মোহামেডানের জয়, আবাহনীর হোঁচট

টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে গিলকে নিয়ে সুখবর পেল ভারত

শুধু সংখ্যাই নয়, ক্যারিবীয় ক্রিকেটের গৌরবও

বিশ্বকাপে কোনো প্রতিপক্ষই সহজ না, মনে করেন আর্জেন্টিনা কোচ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা