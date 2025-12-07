আরও একটি জয়ের অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় দিন শেষেই ব্রিসবেন টেস্টে চালকের আসনে ছিল অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৩ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছে স্বাগতিকেরা। শেষ ৪ উইকেটে হাতে রেখে সফরকারীরা ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে আজই এই ম্যাচ জিতে নেবে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্ট জিতে অ্যাশেজ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। আরও একটি ম্যাচ জিতলে সিরিজ জয়ের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে তারা। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশিকছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
ব্রিসবেন টেস্ট: ৪র্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮ টা, সরাসরি
ফুলহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১০টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
বেলা ৩টা ৪৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২