চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তারেক রহমানের মতবিনিময়

স্টুডেন্ট লোন চালু ও ব্যাংকঋণ সহজ করবে বিএনপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

চট্টগ্রামে ‘ইউথ পলিসি টক’-এ মতবিনিময় করেন তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ নেওয়ার বিদ্যমান জটিল প্রক্রিয়া সহজীকরণ, বিদেশে উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য ‘স্টুডেন্ট লোন’ চালু এবং দেশব্যাপী ব্যাপক বনায়ন ও খাল খননের মহাপরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আজ রোববার সকালে চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লুতে আয়োজিত ‘ইউথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এসব পরিকল্পনার কথা জানান। অনুষ্ঠানে দেশের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪০ জন শিক্ষার্থী সরাসরি তারেক রহমানকে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

এক শিক্ষার্থীর প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, ‘আমাদের দেশের তরুণেরা অনেকেই বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চায়, কিন্তু ভিসা ফি এবং প্রাথমিক খরচ মেটানোর সামর্থ্য সবার থাকে না। তাদের এই স্বপ্ন পূরণে বিএনপি ক্ষমতায় এলে বিশেষ “স্টুডেন্ট লোন” বা শিক্ষাঋণ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।’

ব্যাংকঋণের ক্ষেত্রে তিনি আরও বলেন, ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়া বর্তমানে অত্যন্ত জটিল। বিদ্যমান সব আইন হয়তো একবারে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তবে সাধারণ মানুষ ও উদ্যোক্তাদের জন্য প্রক্রিয়াটি অবশ্যই সহজীকরণ করা হবে।

বিগত সরকারের উন্নয়ন দর্শনের সমালোচনা করে তারেক রহমান বলেন, ‘কথিত উন্নয়নের নামে দেশের পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে। আগামীর সরকার পরিবেশ রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।’ তিনি জানান, বিএনপি ক্ষমতায় এলে জলাবদ্ধতা নিরসনে দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচি এবং আগামী পাঁচ বছরে ৫০ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস নিয়ে এক শিক্ষার্থীর উদ্বেগের জবাবে তারেক রহমান বলেন, বিএনপি এই সমস্যাটিকে দুভাগে দেখে—একটি প্রফেশনাল ক্রিমিনাল এবং অন্যটি সিজেনাল ক্রিমিনাল। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘সরকার যখন প্রশাসনকে স্পষ্ট বার্তা দেবে যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না, তখনই ৩০ শতাংশ অপরাধ ও দুর্নীতি কমে যাবে। বাকিটা কঠোরভাবে প্রশাসনিক উপায়ে মোকাবিলা করা হবে।’

তারেক রহমান এককথায় আশ্বস্ত করে বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে তরুণ শিক্ষার্থী ও উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি বিএনপির সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

