এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নাজমুল বাশার, সাইফ ইবনে সারওয়ার ও যুবাইর আহমেদ সরদার।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের প্রথম আহ্বায়ক কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এর আগে ৫ ডিসেম্বর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ভোটাভুটি হয়।

ঘোষিত ফলাফলে আহ্বায়ক পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সাইফ ইবনে সরওয়ার। এ ছাড়া সদস্যসচিবের পদে নির্বাচিত হয়েছেন নাজমুল বাশার এবং মুখ্য সংগঠকের দায়িত্ব পেয়েছেন যুবাইর আহমেদ সরদার।

আজ রোববার এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের নেতারা এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব—এই দুটি পদে মোট ১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবসহ সর্বমোট ৫৭ জন ভোটার নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেন।

নবনিযুক্ত আহ্বায়ক কমিটিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

