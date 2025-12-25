হোম > রাজনীতি

গুলশানের বাসভবনে পৌঁছেছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর ৩০০ ফুটে গণসংবর্ধনা ও এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে গুলশানে নিজের বাসভবনে পৌঁছেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ২০ মিনিটে গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাড়িতে সপরিবারে পৌঁছান তিনি।

বাড়িটিতে তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে আজ দুপুর থেকেই গুলশান সড়কে ভিড় করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তারেক রহমান সেখানে পৌঁছালে তাঁকে তারা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এসময় ‘তারেক রহমান এসেছে, বাংলাদেশ হেসেছে’, ‘তারেক রহমান ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’-সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন নেতাকর্মীরা।

এদিকে তারেক রহমানের বাসভবনের সামনের সড়ক বন্ধ করে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা জারি রেখেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এ ছাড়া আশপাশের এলাকায় টহল চালিয়ে যাচ্ছেন সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা।

