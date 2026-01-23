নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না জনগণ: মির্জা ফখরুল

সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচনকে বাধগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র জনগণ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কেরানীগঞ্জে ইউনিয়ন বিএনপির নেতা হাসান মোল্লা গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানাতে গিয়ে বিএনপির মহাসচিব এক বিবৃতিতে এই মন্তব্য করেন।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই ন্যক্কারজনক ও বর্বর হামলার আমরা তীব্র নিন্দা ও ঘৃণাভরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এহেন সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে রুদ্ধ করার যেকোনো ষড়যন্ত্র দেশের জনগণ কখনো মেনে নেবে না। সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, ইনশা আল্লাহ।’
বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাধারণ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা আজকে চরমভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি।’
হাসান মোল্লা হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।