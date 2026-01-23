হোম > রাজনীতি

নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না জনগণ: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচনকে বাধগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র জনগণ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কেরানীগঞ্জে ইউনিয়ন বিএনপির নেতা হাসান মোল্লা গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানাতে গিয়ে বিএনপির মহাসচিব এক বিবৃতিতে এই মন্তব্য করেন।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই ন্যক্কারজনক ও বর্বর হামলার আমরা তীব্র নিন্দা ও ঘৃণাভরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এহেন সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে রুদ্ধ করার যেকোনো ষড়যন্ত্র দেশের জনগণ কখনো মেনে নেবে না। সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, ইনশা আল্লাহ।’

বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাধারণ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা আজকে চরমভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি।’

হাসান মোল্লা হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সম্পর্কিত

১৬ ঘণ্টায় তারেক রহমানের ৭ সমাবেশ

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে জামায়াত

সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে এনসিপির প্রচার শুরু

সিলেটে তারেক: দেশ বাঁচাতে ভোট দিন ধানের শীষে

লেটার টু তারেক রহমানসহ বিএনপির পাঁচ নির্বাচনী কর্মসূচি

ক্ষমতায় গেলে খাল সংস্কারসহ মিরপুরবাসীর জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াত আমির

২০০০ টাকার ফ্যামিলি কার্ড নিতে ১ হাজার টাকার ঘুষ লাগবে না তো—প্রশ্ন নাহিদের

আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে: তারেক রহমান

আগেই নিজ থেকে ভালো হয়ে যান—সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের হুঁশিয়ারি দিলেন ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর

স্বৈরশাসন-চাঁদাবাজির নীতিতে যাঁরা আসতে চান, জনগণ তাঁদের লাল কার্ড দেখাবে: এহসানুল মাহবুব জুবায়ের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা