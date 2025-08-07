বিএনপি সরকার গঠন করলে তারেক রহমানই হবেন প্রধানমন্ত্রী: হুমায়ুন

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠন করলে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানই প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সিলেটের ওসমানীনগরের গোয়ালাবাজারে এক সুধী সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন বলেন, ‘এই বছরেই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে আসবেন। তফসিল আশা করি নভেম্বরে ঘোষণা হবে, এই বছরেই তো ঘোষণা হবে। উনাকে এই বছরেই পাবেন ইনশা আল্লাহ। উনি এই নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যেই আসবেন। উনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। উনার সঙ্গে এখন সবার মতবিনিময় করার আগ্রহ। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবারই জানার আগ্রহ আছে তাঁর কাছ থেকে।’
তিনি আরও বলেন, ‘উনি (তারেক রহমান) যেহেতু একটি প্রধান দলের রাজনৈতিক নেতা। স্বাভাবিকভাবে উনাকে ঘিরে একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে। এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ড. ইউনূস সাহেব তো বলেছেন, এখন উনার কাজটাই হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচন দেওয়া। আশা করছি, উনি এই চার-পাঁচ মাসের মধ্যে দেশে ফিরবেন। আর তারেক রহমানই আগামীর প্রধানমন্ত্রী হবেন।’
এদিকে একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমান দেশে ফিরে নির্বাচনে অংশ নেবেন এবং একাধিক আসনে প্রার্থী হতে পারেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে এবং সরকার গঠন করলে তিনিই হবেন প্রধানমন্ত্রী।
বিএনপিকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে আগ্রহ বেড়েছে বলেও দাবি করেন হুমায়ুন কবির। তারেক রহমানের নেতৃত্ব, ভাবনা ও নির্বাচন জয়ের পর তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার পরিকল্পনা—এই বিষয়গুলো বিভিন্ন কূটনৈতিক মহলের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বলে জানান তিনি।
সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে হুমায়ুন কবিরের সৌজন্য সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সাক্ষাৎটি ছিল অত্যন্ত সৌজন্যমূলক। দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তারেক রহমানের দেশে ফেরার পরিকল্পনা, নির্বাচনপরবর্তী সম্ভাব্য সরকার গঠন ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে আলোচনায়।’
২০০৭ সালের ১/১১ সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গ্রেপ্তার হন তারেক রহমান। এরপর ২০০৮ সালে জামিন পেয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন এবং যুক্তরাজ্যে আশ্রয় নেন। সেখান থেকেই দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে দলের রাজনীতি পরিচালনা করছেন তিনি।
৫ আগস্টের গণ-আন্দোলনের পর এক–এগারো ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া অধিকাংশ মামলায় খালাস পেয়েছেন তারেক রহমান। এতে তাঁর দেশে ফেরার পথ অনেকটাই মসৃণ হয়েছে বলে মনে করছেন দলের নেতা-কর্মীরা।
তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে বিএনপির রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনেরও প্রতীকী ঘোষণা মনে করছেন নেতারা। নির্বাচন সামনে রেখে তাঁর উপস্থিতি দলকে সাংগঠনিকভাবে চাঙা করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন তাঁরা।