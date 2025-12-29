হোম > রাজনীতি

ঢাকা-৮ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নাসীরুদ্দীন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শাপলা কলি প্রতীকে লড়বেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এই আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি।

আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকা-৮ আসন থেকে শাপলা কলি প্রতীকে লড়তে মনোনয়নপত্র জমা দেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। পরে রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসের সামনে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এনসিপির এই মুখ্য সমন্বয়ক।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘এই আসনে আমাদের গণতন্ত্রের প্রথম শহিদ হয়েছে শরিফ ওসমান হাদি। তবে শুধু ওসমান হাদিই নয়, এখানে সাম্য হত্যাকাণ্ডও হয়েছিল। আমরা এই দুই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। আমার ওপর একটি গুরুদায়িত্ব পড়েছে যে, শহিদ ওসমান হাদির যে পথ, সেই পথকে এই আসনে এবং পুরো বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা।’

নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু আমাদের সুষ্ঠু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে। এটিও বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ, যাতে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ঠিক থাকে। আমি জোট থেকে এই আসনে প্রার্থী হয়েছি। আমরা দুর্নীতি, ভারতীয় আধিপত্যবাদ এবং আজাদি স্লোগান নিয়ে ইনশাআল্লাহ মাঠে থাকব। যাতে আমরা বাংলাদেশে ঢাকা-৮ আসনকে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বানাতে পারি সেই যাত্রা আমাদের অব্যাহত থাকবে।’

ঢাকা-১৭ আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন এনসিপির তাজনূভা, ১৮-তে নাসীর

এর আগে, গত ২২ ডিসেম্বর নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তরের যুগ্ম সদস্যসচিব মো. মান্নান তালুকদার (মাহিন), সহসাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম প্রিন্স এবং এনসিপির উত্তরার সাত থানার প্রধান সমন্বয়কারী ও যুগ্ম সমন্বয়কারীরা।

ঢাকা-১৮ আসনের নির্বাচনী এলাকার মধ্যে রয়েছে উত্তরখান, খিলক্ষেত, তুরাগ ও দক্ষিণখান। ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচনী এলাকার মধ্যে রয়েছে মতিঝিল, শাহবাগ, রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর।

