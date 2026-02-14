হোম > জাতীয়

আজ থেকে আমরা সবাই স্বাধীন: তারেক রহমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তারেক রহমান। ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আজ থেকে আমরা সবাই স্বাধীন।’ আজ শনিবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নির্বাচন-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারম্যান নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হওয়ায় দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই জয় বাংলাদেশের, বাংলাদেশের মানুষের। এ সময় তিনি নির্বাচনে অংশ নেওয়া দল, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে ‘আন্তরিক ধন্যবাদ’ জানান।

বক্তব্যে তারেক রহমান দেশের বর্তমান ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা, দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে জানিয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ

রাজনীতিকে পেশা বানাবেন না, পেশার পাশাপাশি রাজনীতি: হাসনাত আবদুল্লাহ

অভিজ্ঞতা আর পরিচিতি যাঁদের কাজে এল না

ডাকসু থেকে সংসদে নুরুল ও আখতার

জাতীয় পার্টি: টানা তিনবারের বিরোধী দল জায়গা পেল না সংসদে

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

দমন-পীড়ন চলতে থাকলে রাজপথে কর্মসূচি: আসিফ মাহমুদ

তারেক রহমান, এক রাজনীতিকের পুনর্জন্মের গল্প

বিরোধীদলীয় কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ইসলামী ছাত্রশিবিরের

নির্বাচনে সুস্পষ্টভাবে কারচুপি হয়েছে: নাহিদ ইসলাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা