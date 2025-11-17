আজকের রায় পুরো পৃথিবীর জন্য নজির স্থাপন করেছে: ওসমান হাদি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় পুরো পৃথিবীর জন্য নজির স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি। আজ সোমবার বিকেল ৩টার দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
হাদি বলেন, ‘পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। কোনো স্বৈরাচার সারা জীবন মানুষকে নিষ্পেষণ করে বেঁচে থাকতে পারবে না। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, এটি পুরো পৃথিবীর জন্য একটি নজির স্থাপন করেছে।’
রায়ের বিষয়ে হাদি আরও বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালকে ডেথ পেনাল্টি দেওয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী আইজিপি মামুনকে ৫ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি আদালতকে সহায়তা করেছিলেন। আদালত বলেছে, তিনি যেই পরিমাণ অপরাধ করেছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি যেহেতু আদালতকে সহায়তা করেছেন, এইজন্য তাঁকে ৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে শহীদ পরিবাররা বলছিলেন, তাঁকে অন্তত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলে ভালো হতো।’
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই অপরাধের মামলায় রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের সর্বোচ্চ সাজা কমিয়ে ৫ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
আজ সোমবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ রায় ঘোষণা করেন। ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত রায় পড়া শেষে দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে এ রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল।