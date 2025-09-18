ফ্লাইটের টিকিটের দাম নিয়ে কারসাজি: ১৩ ট্রাভেল এজেন্সির সদস্যপদ বাতিল

ফ্লাইটের টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় ১৩টি ট্রাভেল এজেন্সির সদস্যপদ বাতিল করেছে অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব)।
আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে সংগঠনটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি গত ১১ ফেব্রুয়ারি ফ্লাইটের টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা পর্যালোচনা করে। পরবর্তীকালে ২৫ মার্চ জমা দেওয়া প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।
বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সিজ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯ (১) (খ) (গ) এবং বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সিজ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২-এর বিধি ১০ ও ১৫ অনুযায়ী এবং নিবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভঙ্গের কারণে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় উল্লিখিত এজেন্সিগুলোর নিবন্ধন বাতিল করে।
একই সঙ্গে আটাবকে এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
যেসব এজেন্সির নিবন্ধন ও আটাব সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে, সেগুলো হলো– হাশেম এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (মালিক: মো. মোজাম্মেল হোসেন কামাল), কাজি এয়ার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ব্যবস্থাপনা পরিচালক: কাজী মো. মফিজুর রহমান), সিটিকম ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এজেন্সি (প্রা.) লি. (ব্যবস্থাপনা পরিচালক: মো. শহিদুল ইসলাম চৌধুরী), আরবিসি ইন্টারন্যাশনাল (মালিক: মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী), আত-তাইয়ারা ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল (মালিক: মো. আকবর আলী), কিং এয়ার অ্যাভিয়েশন (ম্যানেজিং পার্টনার: মো. আহিদুল ইসলাম চৌধুরী), মেঘা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার সার্ভিস (মালিক: মো. আবুল বাসার), এনএমএসএস ইন্টারন্যাশনাল (মালিক: আলহাজ মো. মুজিবুর রহমান আখন্দ), মাদার লত এয়ার ট্রাভেলস (মালিক: মো. শরীফ ভূঁইয়া), বিপ্লব ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এজেন্ট (স্বত্বাধিকারী: এ টি এম এনামুল হক), জেএস ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরস (মালিক: মো. এনামুল হক), সানিয়া ট্রাভেলস (মালিক: মো. রওশন আলী) এবং ফোর ট্রিপ লিমিটেড (ব্যবস্থাপনা পরিচালক: মো. গোলাম মফুজ চৌধুরী)।