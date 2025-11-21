সরকারি হাসপাতালগুলোতে ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসার নির্দেশ স্বাস্থ্য উপদেষ্টার

দেশের সব সরকারি হাসপাতালে ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভূমিকম্পে আহত চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের দেখতে এসে এই তথ্য জানান তিনি।
আজ শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টায় হাসপাতালে পৌঁছান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা। আহতদের চিকিৎসার খোঁজ নিয়ে দুপুর সোয়া দুইটায় হাসপাতাল থেকে বের হন তিনি। পরে গণমাধ্যমে কথা বলেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘সব হাসপাতালে বলেছি ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসায় যেন কোনো ত্রুটি না হয়। সকল সরকারি হাসপাতালে নির্দেশনা দেওয়া আছে।’
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘যে মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে, হয়তো কাছাকাছি হওয়ার কারণেই এই মাত্রাটা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় দেখলাম মাত্রাটা ৫ দশমিক ২। কিন্তু আহত সেই তুলনায় বেশি হয়েছে। ঢাকার যেসব ছাত্ররা ভর্তি হয়েছে তাদের কেউ কেউ প্যানিকের কারণে দুতলা, তিনতলা থেকে লাফ দিয়েছে। সবাই মিলে আমরা ভালো চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করছি।’
তিনি বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে। এ ছাড়া, আরও একজন বাচ্চা নিহত হয়েছে। তার বাবাও আহত। তাঁর অবস্থা খুবই গুরুতর। রাজধানীর মিটফোর্ড তিনজন নিহত রয়েছে। তার মধ্যে একজন মেডিকেলের শিক্ষার্থী।’
তিনি বলেন, ‘এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে আহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। গাজীপুর কয়েকজন আহত আছে। অনেকে প্যানিকের কারণে হাসপাতালে এসেছে। তাদের ডাক্তাররা চিকিৎসা দিয়েছে। কয়েকজনকে দেখেছি তারা প্যানিক বেশি হয়েছে। আর যেগুলো শারীরিকভাবে আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসা দিচ্ছে।’
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ঢামেকে দুপুর পৌনে তিনটা পর্যন্ত ৪১ জন চিকিৎসা নিতে আসেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীসহ ছয়জনকে ভর্তি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।