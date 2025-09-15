হোম > জাতীয়

বিমানের এক পরিচালক বদলি, আরও একজন পেলেন অতিরিক্ত দায়িত্ব

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম ও মো. নওসাদ হোসেন (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে পরিচালক পর্যায়ে রদবদল আনা হয়েছে। এক পরিচালককে বদলি করা হয়েছে এবং আরও একজনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিমানের প্রশাসন ও মানবসম্পদ পরিদপ্তরের পার্সোনেল শাখা থেকে জারি করা এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

আদেশ অনুযায়ী, বিমানের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মমিনুল ইসলামকে নতুন দায়িত্ব হিসেবে পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিক সাপোর্ট) পদে বদলি করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিমানের পরিচালক (অর্থ) মো. নওসাদ হোসেনকে একই পদে বহাল রেখে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আদেশে বলা হয়েছে, এ রদবদল অবিলম্বে কার্যকর হবে।

