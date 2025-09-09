অস্বাভাবিক টিকিটমূল্য ও সিন্ডিকেটে জড়িত ১৩ ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন বাতিল

এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ১৩টি ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন বাতিল করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যায়, এসব এজেন্সি গ্রুপ বুকিংয়ের নামে চাহিদাসম্পন্ন রুটের টিকিট ব্লক করে রাখত এবং সাব-এজেন্ট ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে উচ্চমূল্যে বিক্রি করত। এভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কালোবাজারি ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল তারা।
বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর অধীনে তদন্ত কমিটি গঠন করে কার্যক্রম চালানো হয়। তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়।
শুনানিতে মাত্র দুটি এজেন্সি হাজির হয়ে কাগজপত্র দাখিল করা হলেও বাকি ১১টি কোনো সাড়া দেয়নি; যা বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। উপস্থিত দুই এজেন্সির জমা দেওয়া তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণেও অনিয়ম ধরা পড়ে।
পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়, অভিযুক্ত এজেন্সিগুলো আইন, বিধিমালা ও নিবন্ধন সনদের শর্ত ভঙ্গ করেছে। ফলে জনস্বার্থে ও আকাশ পরিবহন খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে কাজী এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (প্রা.) লি., সিটিকম ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এজেন্সি (প্রা.) লি., আরবিসি ইন্টারন্যাশনাল, মেঘা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার সার্ভিস, মাদার লাভ এয়ার সার্ভিস, জে এস ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরস, হাসেম এয়ার ইন্টারন্যাশনাল, ফোর ট্রিপ লিমিটেড, কিং এয়ার অ্যাভিয়েশন, বিপ্লব ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এজেন্ট, সাদিয়া ট্রাভেলস, আত-তাইয়ারা ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল ও এনএমএসএস ইন্টারন্যাশনালের নিবন্ধন বাতিল করা হয়।
এ-সংক্রান্ত পৃথক আদেশে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এ কে এম মনিরুজ্জামান স্বাক্ষর করেছেন।
সরকার জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও যেসব ট্রাভেল এজেন্সি, জিডিএস, জিএসএ বা এয়ারলাইনস সিন্ডিকেটের মাধ্যমে টিকিটের দাম বাড়িয়ে অতিরিক্ত মুনাফা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি বাতিলকৃত এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে কোনো ধরনের টিকিট বা সেবা গ্রহণ না করার জন্য সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে।