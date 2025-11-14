আজকের রাশিফল: অতি রোমান্টিকতা সন্দেহ জাগাবে, ফেসবুকে দার্শনিক পোস্ট থামান

মেষ
আজ এনার্জি এমন তুঙ্গে থাকবে যে সকালের জলখাবার শেষ করার আগেই মনে হবে বিশ্বজয় করে ফেলেছেন। কিন্তু সাবধান! এই অতিরিক্ত উদ্যম এমন কিছু কেনাকাটা করতে উৎসাহিত করতে পারে যা আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত কিস্তির বোঝা বাড়াবে। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে তার কাজ আরও জটিল করে দেবেন না যেন! প্রেম জীবনে, সঙ্গী আপনার অতি-রোমান্টিক (এবং কিছুটা নাটকীয়) পরিকল্পনা দেখে বিভ্রান্ত হতে পারে। তাদের বলুন, আপনি গ্রহের ইশারায় এমন করছেন! নিজেকে শান্ত রাখুন, অন্তত টানা ১০ মিনিটের জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন। গুরুত্বপূর্ণ ই-মেল পাঠানোর আগে দু’বার পড়ুন। বানান ভুল আপনার খ্যাতি নষ্ট করতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য আরাম আর আলস্যের এক চমৎকার মিশ্রণ নিয়ে এসেছে। কর্মক্ষেত্রে যে কাজটি কালকের জন্য ফেলে রাখতে পারবেন, সেটার জন্য আজ মাথা ঘামাবেন না। খাদ্যপ্রেম আজ চরমে উঠবে। ফালতু ক্যালোরি ঝরাতে জিমে যাওয়ার বদলে 'কীভাবে রিমোট হাতে নিয়েই ব্যায়াম করা যায়'—সেটা নিয়ে গভীর গবেষণা শুরু করতে পারেন। মনে রাখবেন, টাকা মাটিতে জন্মায় না, কিন্তু আপনি যেভাবে জমিয়ে রেখেছেন, তাতে মনে হতেই পারে! অনলাইনে খাবার অর্ডার করার আগে মেনুটা অন্তত একবার সম্পূর্ণ পড়ুন।
মিথুন
আজ মস্তিষ্ক একটি মাল্টিটাস্কিং সুপারকম্পিউটার, যার অপারেটিং সিস্টেম ক্র্যাশ করার উপক্রম। একই সময়ে তিনটি নতুন প্রজেক্ট, চারটি চ্যাট গ্রুপ আর দু’টি ডেটিং অ্যাপ সামলাতে চাইবেন। দিন শেষে দেখবেন, কোনও কাজই শেষ হয়নি, শুধু ফোন চার্জ শেষ হয়ে গেছে। বিকেল নাগাদ, হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠবেন এবং বন্ধুদের জীবন নিয়ে এমন উপদেশ দেবেন যা আপনি নিজেই কোনোদিন মানেননি। দু'টি ভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের নাম ভুল বলবেন না যেন! আজকের সমস্ত আইডিয়া নোটবুকে লিখে রাখুন। কাল সকালে দেখবেন, সব আবোলতাবোল মনে হচ্ছে। একটি বিষয়ে মাত্র ৩০ স্থির থাকাও আজ আপনার জন্য কঠিন হবে।
কর্কট
আজ মন পুরোনো স্মৃতি, পুরোনো জামাকাপড় আর পুরোনো প্রেমের কথা মনে করিয়ে দেবে। সারাদিন ধরে মনে হতে পারে কেউ আপনাকে যথেষ্ট ভালোবাসে না (যদিও পেছনে দশজন আপনাকে খুঁজতে ব্যস্ত)। ঘরের কোণায় জমে থাকা ধুলো দেখে মন খারাপ হবে, আর তখনই শুরু হবে ঘর পরিষ্কারের পাগলামি। রাতে পরিবারের সবার জন্য এমন একটি খাবার বানাবেন যা কেউ খেতে চাইবে না, আর এতেই মন আরও খারাপ হবে। আবেগের বশে এক্স-কে মেসেজ করবেন না। অতীতকে ভুলে সামনে চলাই চ্যালেঞ্জ, ঠিক যেমনটা প্রিয়জনের জন্মদিনে উপহারের মোড়ক ভুলে যান।
সিংহ
আজ নিজেকে এমন একজন নবাবপুত্র মনে হবে, যার নবাবি শুধু অফিসের কফি মেশিন পর্যন্ত বিস্তৃত। আপনি চাইবেন সবাই আপনার দিকে তাকাক, আপনার কথা শুনুক, এবং আপনার সামান্যতম সাফল্যকেও গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন হিসেবে দেখুক। ভুল করে যদি কেউ আপনার প্রশংসা না করে, তবে নিজেই নিজের প্রশংসা শুরু করতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে, আজ বিলাসবহুল শখ পূরণ করার জন্য যথেষ্ট খরচ করতে পারেন। পার্সে টান পড়লেও আপনার আত্মমর্যাদায় পড়বে না। নিজেকে বিশ্বের কেন্দ্র ভাবা থামিয়ে দিন। সেলফি তোলার আগে দেখে নিন আপনার পেছনে কেউ মুখ ভেঙাচ্ছে কিনা।
কন্যা
আজ 'পারফেকশন'-এর সন্ধানে গোয়েন্দার মতো আচরণ করবেন। বাজারে গিয়ে সবজি বিক্রেতার কাছ থেকে প্রতিটি আলুর ইতিহাস জানতে চাইবেন। কর্মক্ষেত্রে, সহকর্মীর সামান্যতম ব্যাকরণের ভুল চোখে পড়বে এবং সেই ভুল ঠিক না করে শান্তি পাবেন না। আপনার অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা আজ সঙ্গীকে বিরক্ত করতে পারে। মনে রাখবেন, পৃথিবীটা আপনার এক্সেল শিট নয় যে সব কিছু গুছিয়ে রাখতে হবে। সব কিছুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে শিখুন। কারও ভুল ধরিয়ে দেওয়ার আগে মনে মনে ১০ বার হাসুন। সবচেয়ে ভালো অন্যের ভুল-ত্রুটি দেখে মুখ টিপে হাসা।
তুলা
আজ এত বেশি ভারসাম্য খুঁজতে চাইবেন যে মনে হবে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছেন। রেস্টুরেন্টের মেনু দেখে এত দ্বিধাগ্রস্ত হবেন যে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীকেই খাবারের অর্ডার দিতে হবে। কেউ আপনার কাছে একটি সহজ পরামর্শ চাইলে এমন জটিলভাবে দশটি বিকল্প তুলে ধরবেন যে সে আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে, এতটাই রোমান্টিক হয়ে উঠবেন যে সঙ্গী ভাববে আপনি হয়তো কিছু একটা গোপন করছেন। মনে রাখবেন, নিরপেক্ষ থাকা মানেই কিন্তু চুপ থাকা নয়! হ্যাঁ অথবা না-এর মধ্যে একটি উত্তর দেওয়া আপনার জন্য কঠিন। আজকে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার, কয়েন টস করে নিন। অন্তত দ্রুত হবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার রহস্যময়তা আপনাকে একটা জেমস বন্ডের ফিল দেবে, যদিও হয়তো ঘরে বসে পুরোনো চিঠি ঘাঁটছেন। ছোট ছোট ঘটনাকে অনেক বড় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখতে শুরু করবেন। কোনও সহকর্মী হঠাৎ নীরব থাকলে মনে হবে সে আপনার বিরূদ্ধে গোপন পরিকল্পনা করছে। দিনের শেষ ভাগে, একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করবেন যা আসলে কারোরই কাজে আসবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে, গভীর আবেগপ্রবণতা আজ পার্টনারকে মুগ্ধ করবে (বা কিছুটা ভয় পাইয়ে দেবে)। দিনের শেষে পেটে কথা রাখাই আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ। আপনার 'গোপন' ডায়েরিটি আজ লুকিয়ে রাখুন, কেউ দেখতে চাইলে বলবেন ওটা আসলে একটা প্রাচীন মন্ত্রের বই।
ধনু
আজ মনে দার্শনিকতার ঢেউ লাগবে। এমন বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু করতে পারেন, যার ওপর আপনার জ্ঞান সীমিত। মনে ভ্রমণে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগবে, কিন্তু টিকিট বুক করার আগেই ওয়ালেট আপনাকে থামিয়ে দেবে। আজ পরিচিত মহলে কিছুটা অপ্রিয় সত্য বলতে পারেন যা শুনে সবাই হাসির বদলে চমকে যাবে। মনে রাখবেন, সবকিছুতেই জ্ঞান দেওয়াটা আপনার দায়িত্ব নয়! জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে বেড়ানো থামিয়ে, একটা ভালো হাসির ভিডিও দেখুন। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত ‘দার্শনিক পোস্ট’ থেকে বিরত থাকুন।
মকর
আজ কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকবেন যে মনে হবে ছুটির দিনেও অফিস খুলে বসে আছেন। গ্রহরা চাইছে একটু রিল্যাক্স করুন, কিন্তু মন বলছে, 'রিল্যাক্স? ওটা কি আরেকটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার?' আজ যদি কোনও ভুল করেন, তবে সেটা এমনভাবে লুকানোর চেষ্টা করবেন যেন সেটা একটি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা। কেউ যদি আপনাকে মজা করতে বলে, আপনি মজা করার পদ্ধতি নিয়ে একটি কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ফেলবেন। কাজে বিরতি নিয়ে একটু আনন্দ করুন। বসকে একটা ভালো কফি বানিয়ে দিন, তিনি খুশি হলে আপনার ভাগ্য খুলবে।
কুম্ভ
আজ চিন্তাভাবনা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, সম্ভবত অন্য কোনও গ্রহে। এমন একটি অদ্ভুত আইডিয়া নিয়ে আসবেন যা কেউ বুঝতে পারবে না, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস দেখে সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি দেবে। আপনার মানবিক মূল্যবোধ আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজে অংশ নিতে উৎসাহিত করবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে অন্য কোনও অদ্ভুত কারণে বেঁকে বসবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গীকে বলবেন যে আপনি তাকে ভালোবাসেন, কিন্তু প্রকাশের ধরনটি হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। একটি পুরোনো জিনিসের নতুন ব্যবহার খুঁজে বের করবেন। পৃথিবীতে মানুষের মতো আচরণ করুন। আশপাশের মানুষদের সঙ্গে সাধারণ কথা বলুন, যেমন — আজ আবহাওয়া কেমন?'
মীন
আজ মন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়াবে, আর শরীর থাকবে পৃথিবীতে। অফিসে কলিগদের সাথে কথা বলার সময় হয়তো এমনভাবে উত্তর দেবেন, যেন আপনি কোনও গভীর চিন্তা থেকে মাত্র জেগে উঠেছেন। সৃজনশীলতা আজ আপনার সেরা বন্ধু, তবে এর কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ডেডলাইন ভুলে যেতে পারেন। পানি থেকে দূরে থাকুন, কারণ আপনার মন আজ সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে প্রস্তুত। আজ হয়তো আপনার পছন্দের মানুষটিকে মনের কথা বলতে চাইবেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা হাসির কথা বলে পুরো ব্যাপারটা হালকা করে দেবেন। জেগে থাকার চেষ্টা করুন, রাস্তায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খাওয়ার আগে চোখ খুলুন। ফোনটা একবার দেখুন, হয়তো জরুরি কিছু মিস করছেন!