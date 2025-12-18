হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫০ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, এসএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ন্যাশনাল ওয়াইড বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার/সেলস অফিসার (ন্যাশনাল ওয়াইড)।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২০-২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

প্লাজা ম্যানেজার নেবে যমুনা গ্রুপ, পদ ৩০টি

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, ২২ বছরেই করা যাবে আবেদন

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২০ ডিসেম্বর

ম্যানেজার পদে ৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার, বেতন ২০–৪০ হাজার টাকা

ওয়ালটন প্লাজায় চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

পপুলার ফার্মার আইসিটি বিভাগে চাকরি, আবেদন শেষ ১৪ ডিসেম্বর

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, কর্মস্থল পাবনা

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ১২ হাজার টাকা

প্রোডাকশন বিভাগে কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা