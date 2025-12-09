হোম > চাকরি > বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, কর্মস্থল পাবনা

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওযা হবে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ইটিপি অপারেটর, (ইঞ্জিনিয়ারিং)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা

অন্যান্য যোগ্যতা: ইটিপি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

কর্মক্ষেত্র: কারখানায়।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৮ বছর।

কর্মস্থল: পাবনা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

