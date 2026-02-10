ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে চাকরি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটির ৪ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (পরীক্ষা শাখা, রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসনিক ও লিয়াজন শাখা, রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার (ভারী), (রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হেলপার (রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা দাখিল বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন ফি: গ্রেড ৯ বা তদূর্ধ্ব পদের জন্য ২০০ টাকা, ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড ১০০ টাকা এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড ৫০ টাকা জমা দিতে হবে। পেমেন্ট নির্দেশিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মার্চ, ২০২৬ রাত ১২টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি