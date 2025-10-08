হোম > চাকরি > ব্যাংক

স্নাতক পাসেই সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ব্যাংকাস্যুরেন্স বিজনেস, রিটেইল ব্যাংকিং বিভাগ টিম লিডার পদে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টিম লিডার।

বিভাগ: ব্যাংকাস্যুরেন্স বিজনেস, রিটেইল ব্যাংকিং।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংক ও বিমাপ্রতিষ্ঠানে কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫।

