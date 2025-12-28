হোম > চাকরি > ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, উন্নয়ন অধ্যয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (পিএইচডি অগ্রাধিকারযোগ্য)।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং, আর্থিক বাজার অথবা অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

