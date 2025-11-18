হোম > ইসলাম

যে ৭ ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন

সাকী মাহবুব

ছবি: সংগৃহীত

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা। একজন মুমিনের জন্য এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া মানে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করা। কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি কাদের ভালোবাসেন এবং কী গুণাবলির মাধ্যমে বান্দা তাঁর প্রিয় হতে পারে।

আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন

এক. তাওবাকারী: ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা: ২২২)। যারা ভুল করে ফিরে আসে, অনুশোচনায় কাঁদে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং ভালোবাসেন।

দুই. তাকওয়াবান: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ৭৬)। তাকওয়া মানে আল্লাহভীতি ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে, তারা আল্লাহর প্রিয়।

তিন. ধৈর্যশীল: ‘আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৪৬)। জীবনের বিপদ-আপদে যারা ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

চার. ন্যায়পরায়ণ: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সুরা মায়িদা: ৪২)। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। যারা অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকে, তারা আল্লাহর প্রিয়।

পাঁচ. তাওয়াক্কুলকারী: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৫৯। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা ইমানের নিদর্শন। যারা সব কাজে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

ছয়. পবিত্রতা রক্ষাকারী: শরীর, পোশাক ও আত্মার পবিত্রতা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা তওবা: ১০৮)

সাত. রাসুল (সা.)-এর অনুসরণকারী: ইরশাদ হয়েছে, ‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ৩১)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করাই আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের অন্যতম পথ।

লেখক: সহকারী শিক্ষক, নাদির হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কশবামাজাইল, পাংশা, রাজবাড়ী।

সম্পর্কিত

কোরআনের দৃষ্টিতে অন্যায় হত্যার বিচার

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৮ নভেম্বর ২০২৫

জান্নাত হারাম করে দেয় যে গুনাহ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৭ নভেম্বর ২০২৫

জালিমের পতনেই উদিত হয় ইনসাফের ভোর

তওবা: মুমিনের নবজাগরণের পথ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ নভেম্বর ২০২৫

আল্লাহর পরীক্ষা, ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ নভেম্বর ২০২৫

ময়মনসিংহে শুরু হলো ইসলামি বইমেলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা