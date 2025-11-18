যে ৭ ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা। একজন মুমিনের জন্য এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া মানে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করা। কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি কাদের ভালোবাসেন এবং কী গুণাবলির মাধ্যমে বান্দা তাঁর প্রিয় হতে পারে।
আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন
এক. তাওবাকারী: ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা: ২২২)। যারা ভুল করে ফিরে আসে, অনুশোচনায় কাঁদে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং ভালোবাসেন।
দুই. তাকওয়াবান: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ৭৬)। তাকওয়া মানে আল্লাহভীতি ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে, তারা আল্লাহর প্রিয়।
তিন. ধৈর্যশীল: ‘আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৪৬)। জীবনের বিপদ-আপদে যারা ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।
চার. ন্যায়পরায়ণ: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সুরা মায়িদা: ৪২)। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। যারা অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকে, তারা আল্লাহর প্রিয়।
পাঁচ. তাওয়াক্কুলকারী: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৫৯। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা ইমানের নিদর্শন। যারা সব কাজে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।
ছয়. পবিত্রতা রক্ষাকারী: শরীর, পোশাক ও আত্মার পবিত্রতা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা তওবা: ১০৮)
সাত. রাসুল (সা.)-এর অনুসরণকারী: ইরশাদ হয়েছে, ‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ৩১)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করাই আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের অন্যতম পথ।
লেখক: সহকারী শিক্ষক, নাদির হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কশবামাজাইল, পাংশা, রাজবাড়ী।