হোম > ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক 

আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।

আজকের নামাজের সময়সূচি নামাজ ওয়াক্ত শুরু ওয়াক্ত শেষ তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় -- ০৫: ২২ মিনিট ফজর ০৫: ২৩ মিনিট ০৬: ৪০ মিনিট জোহর ১২: ১২ মিনিট ০৪: ০৫ মিনিট আসর ০৪: ০৬ মিনিট ০৫: ৪২ মিনিট মাগরিব ০৫: ৪৩ মিনিট ০৬: ৫৯ মিনিট এশা ০৭: ০০ মিনিট ০৫: ২২ মিনিট

বিভাগীয় শহর অনুযায়ী সময় পরিবর্তন

ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:

বিয়োগ করতে হবে

  • চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
  • সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে

  • খুলনা: ০৩ মিনিট
  • রাজশাহী: ০৭ মিনিট
  • রংপুর: ০৮ মিনিট
  • বরিশাল: ০১ মিনিট

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বরকতময় আমল

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

সম্পর্কিত

ঘুম থেকে ওঠার দোয়া ও ৫ সুন্নত আমল

দোয়া মাসুরা অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও পড়ার নিয়ম

পড়া মনে রাখার দোয়া ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির আমল

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

ইসমে আজম কী? কেন এই দোয়ার এত গুরুত্ব?

সুরা দুহা: আরবি, বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলত

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া ও আদব

ঋণ থেকে মুক্তির দোয়া ও আমল

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা