হাঁটুব্যথার কারণ ও লক্ষণ: আধুনিক ফিজিওথেরাপি সমাধান

উম্মেছালমা

আমাদের জীবনযাত্রার গতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে হাঁটু অপরিহার্য জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধি। শরীরের সম্পূর্ণ ভার বহনকারী এই সন্ধিতে যখন ব্যথা শুরু হয়, তখন সিঁড়ি ভাঙা, বসা বা হাঁটাচলা, এমনকি নামাজ পড়াও কঠিন হয়ে পড়ে। হাঁটুব্যথা বর্তমানে শুধু বয়স্কদের সমস্যা নয়; আঘাত, ভুল জীবনধারা এবং অসচেতনতার কারণে তরুণ-তরুণীরাও এই যন্ত্রণাদায়ক সমস্যার শিকার হচ্ছেন।

সাধারণ কারণ

  • হাঁটুব্যথার কারণ বহুবিধ। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
  • বয়সজনিত ক্ষয় ও রোগ: অস্টিওআর্থ্রাইটিস
  • রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস
  • গাউট
  • আঘাতজনিত বা কাঠামোগত সমস্যা
  • লিগামেন্টের আঘাত
  • মেনিস্কাস ছিঁড়ে যাওয়া
  • ফ্র্যাকচার বা (অস্ত্রোপচারের পরে ক্রমাগত ব্যথা)
  • পেশির দুর্বলতা
  • অতিরিক্ত ওজন
  • পুরুষের তুলনায় নারীর হাঁটুব্যথায় ভোগার হার বেশি।

সাধারণ লক্ষণগুলো

  • ব্যথার পাশাপাশি রোগীর হাঁটু ফুলে যাওয়া কিংবা লালচে হয়ে যাওয়া
  • হাঁটুর সন্ধি শক্ত হয়ে যাওয়া এবং পুরোপুরি ভাঁজ করতে বা সোজা করতে না পারা।
  • হাঁটুতে গরম অনুভব করা
  • হাঁটাচলা বা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা বেড়ে যাওয়া
  • হাঁটুতে ঘষা লাগার মতো বা ‘কটকট’ শব্দ অনুভূত হওয়া
  • হাঁটুর শক্তি কমে যাওয়া। ফলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে।

কেন ফিজিওথেরাপিই আধুনিক সমাধান

ফিজিওথেরাপি কেবল ব্যথানাশক ওষুধ কিংবা অস্ত্রোপচারের বিকল্প নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে এটি প্রাথমিক এবং সর্বোত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি। গবেষণায় প্রমাণিত যে সঠিক ফিজিওথেরাপি গ্রহণ করলে অনেক ক্ষেত্রে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে কমে আসে।

ফিজিওথেরাপির ভূমিকা

ফিজিওথেরাপি শুধু ব্যথা কমায় না, এটি হাঁটুর ফাংশন উন্নত করে, হাঁটুর স্থিতিশীলতা বাড়ায়, জয়েন্ট সচল রাখে, পেশি শক্ত করে এবং ভবিষ্যতের জটিলতা প্রতিরোধ করে। তাই হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করলে সময় নষ্ট না করে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়াই ভালো।

ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা

একজন বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট রোগীর হাঁটুব্যথার কারণ এবং এর তীব্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সঠিক চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করেন:

হাঁটুব্যথার চিকিৎসায় কিছু ফিজিওথেরাপি টেকনিক ব্যবহার করা হয়, যেমন—

  • থেরাপিউটিক ব্যায়াম
  • ম্যানুয়াল থেরাপি
  • মোবিলাইজেশন থেরাপি
  • ইলেকট্রো থেরাপি; যেমন ট্রান্সকিউটেনিয়াস ইলেকট্রিকালনার্ভ স্টিমুলেশন (টেনস)
  • আলট্রাসাউন্ড থেরাপি
  • পালসড শর্টওয়েব থেরাপি
  • শারীরিক ভঙ্গি এবং হাঁটাচলার প্রশিক্ষণ
  • হিট বা কোল্ড থেরাপি

সতর্কতা

  • দীর্ঘ সময় একই ভঙ্গিতে বসে থাকবেন না।
  • ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
  • আরামদায়ক জুতা ব্যবহার করুন
  • হাঁটুতে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া
  • সিঁড়ি ওঠানামা বা ভারী বোঝা বহনে সতর্কতা অবলম্বন করুন
  • নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন।

শেষ কথা

হাঁটুর ব্যথাকে কখনোই অবহেলা করা যাবে না। হাঁটুর ব্যথা থেকে সাময়িক উপশমের জন্য আপনি আইস থেরাপি অথবা হিট থেরাপি বেছে নিতে পারেন। ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নিয়মিত ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাবার এবং সচেতন থাকলে হাঁটুব্যথা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। মনে রাখা দরকার যে সুস্থ হাঁটু মানেই সক্রিয় জীবন।

লেখক: বাত-ব্যথা, প্যারালাইসিস, স্পোর্টস ইনজুরি ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ।

চেম্বার: আলোক হেলথ কেয়ার, মিরপুর, পল্লবী

