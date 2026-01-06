হোম > বিনোদন > হলিউড

ক্রিটিকস চয়েসে সেরা অভিনেতা শ্যালামে সেরা অভিনেত্রী জেসি বাকলি

বিনোদন ডেস্ক

টিমোথি শ্যালামে ও জেসি বাকলি।

ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে সেরা সিনেমার পুরস্কার জিতে নিল লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। সেরা পরিচালক ও সেরা অভিযোজিত চিত্রনাট্য বিভাগেও পুরস্কৃত হলেন এ সিনেমার নির্মাতা পল থমাস অ্যান্ডারসন। ক্রিটিকস চয়েসে এ পুরস্কারপ্রাপ্তির মাধ্যমে অস্কারের দৌড়েও অনেকটা এগিয়ে গেল এক অতি বামপন্থী গোষ্ঠীর লড়াইয়ের গল্প নিয়ে তৈরি সিনেমাটি।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় ৪ জানুয়ারি রাতে অনুষ্ঠিত হয় ৩১তম ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডস। এতে কাদের হাতে উঠবে সেরার পুরস্কার, সেদিকে দৃষ্টি ছিল চলচ্চিত্রপ্রেমীদের। কারণ, আগামী রোববার অনুষ্ঠিত হবে গোল্ডেন গ্লোবস এবং তার পরদিন থেকে শুরু হয়ে যাবে অস্কারের মনোনয়নের জন্য ভোট প্রদান কার্যক্রম। ফলে ক্রিটিকস চয়েসের ফলাফল যে গোল্ডেন গ্লোবস ও অস্কারের ফলাফলে প্রভাব ফেলবে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্রিটিকস চয়েসে সর্বোচ্চ চারটি পুরস্কার জিতে এবারের আসরের সর্বোচ্চ পুরস্কার পাওয়া সিনেমার গৌরব অর্জন করেছে ‘সিনারস’। সেরা কাস্টিং, সেরা উদীয়মান শিল্পী ছাড়াও পুরস্কৃত হয়েছে মৌলিক চিত্রনাট্য এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর বিভাগে।

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, মাইকেল বি জর্ডান, ওয়াগনার মৌরাদের পেছনে ফেলে ‘মার্টি সুপ্রিম’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন টিমোথি শ্যালামে। আর ‘হ্যামনেট’-এর জন্য সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন জেসি বাকলি।

অন্যদিকে টেলিভিশন বিভাগে রাজত্ব করেছে ‘দ্য পিট’। এইচবিও ম্যাক্সের এ সিরিজ নির্বাচিত হয়েছে সেরা ড্রামা সিরিজ হিসেবে। এতে অভিনয় করে নোয়া ওয়াইল পেয়েছেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার, আর পার্শ্ব অভিনেত্রী হয়েছেন ক্যাথরিন লানাসা। ‘দ্য স্টুডিও’ পেয়েছে সেরা কমেডি সিরিজের পুরস্কার। কমেডি বিভাগে সেরা অভিনেতা ও পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কারও গেছে দ্য স্টুডিওর ঘরে।

নেটফ্লিক্সের আলোচিত মিনি সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ এমি অ্যাওয়ার্ডসে সর্বোচ্চ ছয়টি পুরস্কার জিতেছিল। সিরিজটি দাপট অব্যাহত রেখেছে ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসেও। সেরা লিমিটেড সিরিজ, সেরা অভিনেতা হিসেবে স্টিফেন গ্রাহাম, পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে ওয়েন কুপার, পার্শ্ব অভিনেত্রী হিসেবে এরিন ডোহার্থি—মোট চার বিভাগে বাজিমাত করেছে অ্যাডোলেসেন্স।

উল্লেখযোগ্য বিভাগে সেরা হলেন যাঁরা

চলচ্চিত্র বিভাগ

সিনেমা: ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

অভিনেতা: টিমোথি শ্যালামে (মার্টি সুপ্রিম)

অভিনেত্রী: জেসি বাকলি (হ্যামনেট)

পার্শ্ব অভিনেতা: জ্যাকব এলোর্দি (ফ্রাঙ্কেনস্টাইন)

পার্শ্ব অভিনেত্রী: অ্যামি ম্যাডিগান (ওয়েপনস)

পরিচালক: পল থমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)

কমেডি: দ্য নেকেড গান

অ্যানিমেশন: কে-পপ ডেমন হান্টারস

বিদেশি ভাষার সিনেমা: দ্য সিক্রেট এজেন্ট

টেলিভিশন বিভাগ

ড্রামা সিরিজ: দ্য পিট

কমেডি সিরিজ: দ্য স্টুডিও

লিমিটেড সিরিজ: অ্যাডোলেসেন্স

অ্যানিমেশন সিরিজ: সাউথ পার্ক

বিদেশি ভাষার সিরিজ: স্কুইড গেম

টক শো: জিমি কিমেল লাইভ (এবিসি)

