ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ কোটি টাকারও বেশি বিমা দাবি পরিশোধ

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) এবং প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে বুধবার (৭ জানুয়ারি) ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটি ক্যাম্পাসে ‘গার্ডিয়ান ইনস্যুরেন্স ক্লেইম চেক হ্যান্ডওভার সিরিমনি’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিমা সুবিধার এক অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ‘স্টুডেন্ট গার্ডিয়ান ইনস্যুরেন্স পলিসি’র আওতায় এদিন তিন ধাপে ১০২টি চেক এবং মোট তিন কোটি ছয় লাখ টাকা শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, ২০১৯ থেকে শুরু হওয়া এই মানবিক প্রকল্পের এখন পর্যন্ত মোট ৫০৪ জন অভিভাবকদের ১৫ কোটি টাকারও বেশি বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীর অভিভাবকের অকাল মৃত্যু কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট আকস্মিক আর্থিক সংকটে যাতে কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় এই যুগান্তকারী বিমাব্যবস্থা চালু করেছে। এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে এক অনন্য ও প্রথম দৃষ্টান্ত।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর এম আর কবির। তিনি বলেন, ‘অভিভাবক হারানো শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের শিক্ষা ও স্বপ্নের পথে অবিচল থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় সেই পরিবেশ নিশ্চিত করছে। এই সহায়তা তাদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে এবং মনে করিয়ে দেবে যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সব সময় তাদের পাশে আছে।’
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ডক্টর মো. হামিদুল হক খান তাঁর বক্তব্যে এই উদ্যোগের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, ‘আমাদের ভিশনারি লিডার ও ড্যাফোডিল পরিবারের চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খানের দূরদর্শী চিন্তার ফসল এই উদ্যোগ, যা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে প্রথম। অর্থের অভাবে যাতে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন মাঝপথে ঝরে না যায়, সেটি নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। হারানো বাবা-মাকে তো কখনোই ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই কঠিন সময়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস ও শক্তি জোগাতে ড্যাফোডিল এবং প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স সব সময় বদ্ধপরিকর।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. শামসুল আলম। এ ছাড়া উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি শুরু থেকেই শিক্ষার্থী কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই ধরনের উদ্যোগ দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীবান্ধব ও মানবিক নীতিমালার একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করছে।