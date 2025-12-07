আইইউবিএটিতে ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল ২০২৫

রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) গতকাল ৬ ডিসেম্বর আয়োজন করেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ চাকরিমুখী আয়োজন ‘ঢাকা ব্যাংক প্রেজেন্টস আইইউবিএটি ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল ২০২৫’।
দিনব্যাপী এই উৎসব চলে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। চাকরিপ্রত্যাশীরা দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তাঁদের স্বপ্নের ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ পাবেন।
এ বছর প্রায় ১৩০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। প্রতিষ্ঠানগুলো ১ হাজার ২০০-এর বেশি শূন্য পদে নিয়োগ দেবে। আইইউবিএটির শিক্ষার্থী ও স্নাতকেরা সরাসরি এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে সিভি জমা, প্রাথমিক বাছাই এবং সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের সুযোগ পান।
চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য এটি অনন্য এক সুযোগ। তাঁরা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যোগ্যতা এবং ক্যারিয়ার প্রস্তুতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা পাবেন।
দিনব্যাপী আয়োজনে ১০টি ক্যারিয়ার সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো পরিচালনা করবেন অভিজ্ঞ এইচআর পেশাজীবীরা।
এ ছাড়া শীর্ষ করপোরেট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে একটি প্যানেল ডিসকাশনও অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিবারের মতো এবারও অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছে আইইউবিএটি প্লেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যালামনাই অফিস। শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে নিরলসভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে।