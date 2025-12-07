হোম > শিক্ষা

ব্যাংকে ব্যবহৃত ১০টি ইংরেজি বাক্য (পর্ব-২)

শিক্ষা ডেস্ক

গ্রাফিক্স: আজকের পত্রিকা

আজ থাকছে ব্যাংকে নিয়মিত ব্যবহৃত এমন আরও ১০টি ইংরেজি বাক্য। চলুন শিখে নিই

  • I want to withdraw some money. – আমি কিছু টাকা তুলতে চাই।
  • Please provide your account number. – দয়া করে আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিন।
  • Your current balance is [...]. – আপনার বর্তমান ব্যালান্স [...]।
  • I need my account statement. – আমার একাউন্টের স্টেটমেন্ট চাই।
  • Could you please print out my statement? – দয়া করে আমার স্টেটমেন্টটি প্রিন্ট করে দেবেন?
  • I would like to transfer money. – আমি টাকা স্থানান্তর করতে চাই।
  • The transaction is successful. – লেনদেন সফল হয়েছে।
  • The transaction failed. – লেনদেন ব্যর্থ হয়েছে।
  • Please sign here. – দয়া করে এখানে স্বাক্ষর করুন।
  • I would like to apply for a debit card. – আমি একটি ডেবিট কার্ডের জন্য আবেদন করতে চাই।
  • When can I expect my card to be delivered? – আমার কার্ডটি কবে পাওয়া যাবে?
  • I want to apply for a loan. – আমি লোনের জন্য আবেদন করতে চাই।
  • What types of loans do you offer? – আপনারা কোন ধরনের লোন দিয়ে থাকেন?
  • I am interested in a home loan. – আমি হোম লোনে আগ্রহী।

আরও পড়ুন:

ব্যাংকে ব্যবহৃত ১০টি ইংরেজি বাক্য: (পর্ব-১)

সম্পর্কিত

আইইউবিএটিতে ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল ২০২৫

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব গুয়েলফ প্রেসিডেন্টস বৃত্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি: ঢাবির কলা অনুষদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: ‘স্কুলিং কাঠামো’ বাতিল চাইল তিতুমীর শিক্ষার্থীদের একাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা: লিখিত অংশে চাই বাড়তি গুরুত্ব

কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

সরকারের ‘বদলি কৌশলে’ পিছু হটলেন শিক্ষকেরা

পরীক্ষা নিয়ে স্কুলে মুখোমুখি শিক্ষক-অভিভাবকেরা

শাবিপ্রবির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন শুরু ৮ ডিসেম্বর

ব্যাংকে ব্যবহৃত ১০টি ইংরেজি বাক্য: (পর্ব-১)
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা