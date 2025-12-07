ব্যাংকে ব্যবহৃত ১০টি ইংরেজি বাক্য (পর্ব-২)

আজ থাকছে ব্যাংকে নিয়মিত ব্যবহৃত এমন আরও ১০টি ইংরেজি বাক্য। চলুন শিখে নিই
- I want to withdraw some money. – আমি কিছু টাকা তুলতে চাই।
- Please provide your account number. – দয়া করে আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিন।
- Your current balance is [...]. – আপনার বর্তমান ব্যালান্স [...]।
- I need my account statement. – আমার একাউন্টের স্টেটমেন্ট চাই।
- Could you please print out my statement? – দয়া করে আমার স্টেটমেন্টটি প্রিন্ট করে দেবেন?
- I would like to transfer money. – আমি টাকা স্থানান্তর করতে চাই।
- The transaction is successful. – লেনদেন সফল হয়েছে।
- The transaction failed. – লেনদেন ব্যর্থ হয়েছে।
- Please sign here. – দয়া করে এখানে স্বাক্ষর করুন।
- I would like to apply for a debit card. – আমি একটি ডেবিট কার্ডের জন্য আবেদন করতে চাই।
- When can I expect my card to be delivered? – আমার কার্ডটি কবে পাওয়া যাবে?
- I want to apply for a loan. – আমি লোনের জন্য আবেদন করতে চাই।
- What types of loans do you offer? – আপনারা কোন ধরনের লোন দিয়ে থাকেন?
- I am interested in a home loan. – আমি হোম লোনে আগ্রহী।
আরও পড়ুন:
ব্যাংকে ব্যবহৃত ১০টি ইংরেজি বাক্য: (পর্ব-১)