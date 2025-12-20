হোন্ডা নিয়ে এল নতুন মোটরসাইকেল ‘এনএক্স ২০০’

বাজারে নতুন অ্যাডভেঞ্চার-ইনস্পায়ার্ড মোটরসাইকেল ‘অল-নিউ হোন্ডা এনএক্স ২০০’ নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড। রোমাঞ্চপ্রেমী রাইডার, দূরপথের যাত্রী এবং বহুমুখী ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এই বাইক।
আজ শনিবার হোন্ডার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হোন্ডা এনএক্স ২০০ হোন্ডার বিশ্বখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার লাইনআপের ডিজাইন, উন্নত ইঞ্জিন পারফরম্যান্স এবং রাইডারকেন্দ্রিক প্রযুক্তি থেকে অনুপ্রাণিত। বাইকটি বিভিন্ন রাস্তা ও আবহাওয়ায় শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ, আরামদায়ক রাইড এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্স নিশ্চিত করবে। মডেলটির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ১৫ হাজার টাকা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হোন্ডা মোটর করপোরেশন লিমিটেড জাপানের চিফ অফিসার মিনোরু কাতো গ্রাহক ও অংশীদারদের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে হোন্ডার বিক্রির সংখ্যা ৫ লাখ ৫০ হাজার ইউনিট ছাড়িয়েছে।
বাংলাদেশ হোন্ডার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুসুমু মরিসাওয়া বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক মোটরযানের মাধ্যমে নিরাপদ ও সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করা।’
হোন্ডার চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ মুহাম্মদ আশেকুর রহমান বলেন, এনএক্স ২০০ অ্যাডভেঞ্চার-ট্যুরিং সেগমেন্টে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে, যা বিভিন্ন ধরনের রাস্তা ও আবহাওয়ায় উন্নত নিয়ন্ত্রণ, আরাম এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্স নিশ্চিত করবে।