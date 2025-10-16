হোম > সারা দেশ > সিলেট

আদালত চত্বরে সাংবাদিকের ওপর সাদাপাথর লুটের মামলার আসামির হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাদা পাথর লুটের মামলার অন্যতম আসামি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা আলফু মিয়া ও তাঁর ছেলে সিলেট আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সিলেটের সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালত প্রাঙ্গণে বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহত হয়েছেন সিলেটের ইমজা নিউজ নামের একটি পোর্টালের সাংবাদিক নয়ন সরকার। নয়নকে বাঁচাতে অন্য সাংবাদিকেরা এগিয়ে গেলে তাঁদের ওপরও হামলার চেষ্টা করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদা পাথর লুট মামলার আসামি আলফু মিয়াকে আদালতে হাজির করে একটি মামলায় এক দিনের রিমান্ড এবং অপর একটি মামলায় গ্রেপ্তারের আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। আদালত দুটি আবেদনই মঞ্জুর করেন। এরপর তাঁকে আদালত থেকে গাড়িতে তোলার সময় আলফু মিয়া ও তাঁর ছেলে পুলিশের সামনেই সাংবাদিক নয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। নয়নের সহকর্মীরা এগিয়ে গেলে তাঁদের ওপরও হামলার চেষ্টা করা হয়। আহত নয়নকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক নয়ন সরকার বলেন, ‘আমি খবর সংগ্রহ করছিলাম। হঠাৎ আলফু মিয়ার ছেলে আমার ওপর হামলা করে। এরপর পুলিশের সামনেই এক হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় আলফু নিজেই আমার মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।’

এ বিষয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত উপ কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়, তবে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

সিলেট রেলস্টেশনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ভারতের ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

সিলেটে রেললাইনে শুয়ে ৩ দফা বাস্তবায়নের দাবি

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

নিখোঁজের ৫ দিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

জগন্নাথপুরের সড়ক: ১০ বছরেও শেষ হয়নি সংস্কার, এখন ভাঙছে

গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন আহমদ

সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা

সিলেটে কিশোর গ্যাং লিডার বুলেট মামুনসহ গ্রেপ্তার ৩
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা