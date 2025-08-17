অবৈধ অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

দিনাজপুরে একটি অবৈধ বিদেশি পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড গুলিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। র্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) বিপ্লব কুমার গোস্বামী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আজ রোববার বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, আজ ভোর ৫টার দিকে র্যাব-১৩-এর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার বড়গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠসংলগ্ন একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় ট্রাংকের ভেতর থেকে একটি অবৈধ বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিনে লোড করা অবস্থায় পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার বড়গ্রাম ছাইতুন খুড়ি গ্রামের মো. মোসলেম (৩৫) ও মুরসালিন বাবু (২৮)।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।