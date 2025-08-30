গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরুর ওপর হামলার প্রতিবাদে গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা।
আজ দুপুরে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি শহরের স্টেশন রোডে জাতীয় পার্টির অফিসমুখে যাত্রা করলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখানে এক সমাবেশে বক্তব্য দেন গণধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি শামছুজ্জামান সিদ্দিকী মামুন, সাধারণ সম্পাদক ছামিউল ইসলাম, বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি রবিউল ইসলাম তুহিন, সাধারণ সম্পাদক মোনারুল ইসলাম মনাসহ অন্যরা।
বক্তারা বলেন, গণঅধিকার পরিষদের শীর্ষ নেতাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা গণতন্ত্র হত্যার সমান। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।
বিকেলে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালান। এ সময় তাঁরা জাতীয় পার্টির জেলা অফিসের নামফলক, ব্যানার, দরজা, শাটার ভাঙচুর করেন।