হোম > সারা দেশ > রংপুর

গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিসের গেট ভাঙচুর করছেন বিক্ষুব্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরুর ওপর হামলার প্রতিবাদে গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা।

আজ দুপুরে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি শহরের স্টেশন রোডে জাতীয় পার্টির অফিসমুখে যাত্রা করলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখানে এক সমাবেশে বক্তব্য দেন গণধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি শামছুজ্জামান সিদ্দিকী মামুন, সাধারণ সম্পাদক ছামিউল ইসলাম, বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি রবিউল ইসলাম তুহিন, সাধারণ সম্পাদক মোনারুল ইসলাম মনাসহ অন্যরা।

বক্তারা বলেন, গণঅধিকার পরিষদের শীর্ষ নেতাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা গণতন্ত্র হত্যার সমান। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।

বিকেলে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালান। এ সময় তাঁরা জাতীয় পার্টির জেলা অফিসের নামফলক, ব্যানার, দরজা, শাটার ভাঙচুর করেন।

সম্পর্কিত

শক্তি থাকলে আসুক, সবগুলার হাত-পা ভেঙে দিয়ে দেব: রংপুরে জাপা নেতা মোস্তাফিজার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নীলফামারী- রাজশাহী: লক্কড় ঝক্কড় দুই ট্রেনে ভুগছে যাত্রীরা

পঞ্চগড়ে ডিবি পুলিশ লেখা মাইক্রোবাসের ধাক্কায় শিশুসহ নিহত ২

গোবিন্দগঞ্জে বালু তোলাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকবে শনিবার

কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

দিনাজপুরে বিনোদন পার্কে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা, ভাঙচুর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা