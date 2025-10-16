হোম > সারা দেশ > রংপুর

লালমনিরহাটে ট্রাকচাপায় কলেজশিক্ষক নিহত

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 

আব্দুল মান্নান সরকার সাবু। ছবি: সংগৃহীত

তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় আব্দুল মান্নান সরকার সাবু নামের এক কলেজশিক্ষক নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে লালমনিরহাট-রংপুর মহাসড়কের মোস্তফি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরকার সাবু লালমনিরহাট আদর্শ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ছিলেন।

লালমনিরহাট সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বাদল কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, নির্বাচনী তফসিলের আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরুর দাবিতে মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন। লালমনিরহাট সদর উপজেলার তিস্তা সড়ক সেতু এলাকায় সেই কর্মসূচিতে যোগ দেন কলেজশিক্ষক আব্দুল মান্নান সরকার সাবু।

মশাল প্রজ্বালন শেষে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এ সময় মোস্তফি মন্দির এলাকায় পৌঁছালে রংপুর থেকে আসা একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয় তাঁকে। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান কলেজশিক্ষক সাবু।

সম্পর্কিত

হামলার ৭ বছর পর সেই দানারহাটে মির্জা ফখরুল, কর্মীদের উচ্ছ্বাস

একই দোকানে সার-বীজ বিক্রির অনুমতি দাবি রংপুরের বিএডিসি ডিলারদের

রংপুরসহ ৮ বিভাগকে আলাদা প্রদেশ ঘোষণার দাবি

বেরোবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় মার্কেটিং বিভাগের ৮ শিক্ষার্থী অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার

জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে বেরোবিতে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, আহত অন্তত ৩

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

সুন্দরগঞ্জে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ, কলেজশিক্ষার্থী আটক

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, আটক ১

এক মাসে ১২টি ট্রান্সফরমার চুরি

কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদ: ৩৫ বছর নেই নির্বাচন, তহবিলে কোটি টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা