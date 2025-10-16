লালমনিরহাটে ট্রাকচাপায় কলেজশিক্ষক নিহত

তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় আব্দুল মান্নান সরকার সাবু নামের এক কলেজশিক্ষক নিহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে লালমনিরহাট-রংপুর মহাসড়কের মোস্তফি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরকার সাবু লালমনিরহাট আদর্শ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ছিলেন।
লালমনিরহাট সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বাদল কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, নির্বাচনী তফসিলের আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরুর দাবিতে মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন। লালমনিরহাট সদর উপজেলার তিস্তা সড়ক সেতু এলাকায় সেই কর্মসূচিতে যোগ দেন কলেজশিক্ষক আব্দুল মান্নান সরকার সাবু।
মশাল প্রজ্বালন শেষে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এ সময় মোস্তফি মন্দির এলাকায় পৌঁছালে রংপুর থেকে আসা একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয় তাঁকে। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান কলেজশিক্ষক সাবু।