প্রকাশ্যে সাংবাদিককে খুন, এ পরিবেশে নির্বাচন অসম্ভব: ফারুক হাসান

গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ও ঠাকুরগাঁও-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ফারুক হাসান বলেছেন, প্রকাশ্যে সাংবাদিক খুন হচ্ছেন। দেশে অবাধে চাঁদাবাজি চলছে। সন্ত্রাসীরা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অসম্ভব।
আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টায় ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে গণঅধিকার পরিষদের আয়োজনে ৫ আগস্ট ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আনন্দ র্যালি শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। তিনি মনে করেন, সরকার নির্বাচনের জন্য জনগণের জানমালের নিরাপত্তা এবং প্রার্থীদের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি না করলে কখনো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।
ফারুক হাসান বলেন, ‘সরকারের ঘোষিত নির্বাচনের সময়সূচিকে আমরা স্বাগত জানালেও একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ দরকার, সরকারের কার্যক্রমে আমরা সে লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।’
ফারুক আরও বলেন, নির্বাচনের জন্য যে ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন, সরকার তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত গণঅধিকার পরিষদ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। যদি এই সরকার ব্যর্থ হয় পরিবেশ তৈরিতে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আওয়াজ তুলতে হতে পারে। এ ছাড়া এলাকায় সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কৃষকদের হয়রানি এবং চাঁদাবাজি বন্ধে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।