ডিসি অফিসের চায়ের কেটলি চুরি, যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি চুরির অভিযোগে হৃদয় (২৫) নামে এক যুবককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (২৪ আগস্ট) জেলা প্রশাসকের নেজারত ডেপুটি কমিশনার (এনডিসি) পলাশ তালুকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শনিবার দুপুরে হৃদয় কার্যালয় থেকে একটি কেটলি চুরি করে পাশের একটি ওষুধের দোকানে বিক্রি করেন।
পরে আবারও চুরি করতে গেলে অফিসের কর্মচারীরা তাঁকে ধাওয়া করেন এবং পুলিশ তাঁকে আটক করে।
এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. নাঈম আশরাফ হৃদয়কে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।