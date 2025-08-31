হোম > সারা দেশ > রংপুর

সাবেক এমপি মুক্তিযোদ্ধা ইমদাদুল হক মারা গেছেন

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 

ইমদাদুল হক। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমদাদুল হক (৮৩) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল শনিবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ইমদাদুল হক স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও পেশার মানুষ। আজ রোববার বাদ আছর পীরগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে জানাজার নামাজ শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

