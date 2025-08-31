চাঁদাবাজির অভিযোগে ট্যাংকলরি শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছেন উত্তরবঙ্গ বাঘাবাড়ী ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা। আজ রোববার সকাল ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের শাহজাদপুর অংশে তারা এই অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।
অবরোধের কারণে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এতে সড়কের দুপাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।
শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আজিজুল রহমান অভিযোগ করে বলেন, ‘শনিবার রাতে বাঘাবাড়ীতে আমাদের ইউনিয়ন অফিসে হামলা চালিয়ে চাঁদা দাবি করেন শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকজন বিএনপি নেতা।’ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দলীয়ভাবে বহিষ্কারের দাবি জানাই।’
জানা গেছে, অবরোধ চলাকালে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। তাঁর আশ্বাসে অবশেষে শ্রমিকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।
তবে এ বিষয়ে কথা বলতে ইউএনও মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে মুঠোফোনে কল দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেননি।
সিরাজগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শাহজাদপুর সার্কেল) মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।